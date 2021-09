Diretta Us Open 2021/ Tsitsipas Alcaraz streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: INIZIA IL TERZO TURNO

Agli Us Open 2021, venerdì 3 settembre, si inizia a giocare come sempre alle ore 17:00 di casa nostra: in questa giornata prende il via il secondo turno dei due tornei di singolare, dunque si riduce il numero di match ma, in maniera indirettamente proporzionale, aumenta l’intensità delle sfide. Purtroppo nelle due porzioni di tabellone, che riguardano in entrambi i casi la parte bassa, non abbiamo italiani: nel torneo maschile non ne avevamo proprio (come noto sono finiti tutti nella metà bassa) mentre in quello femminile due sono state eliminate al primo turno, Jasmine Paolini al secondo ci è arrivata ma poi ha perso contro Victoria Azarenka.

Il fatto che i rappresentanti azzurri non giochino oggi non riduce minimamente interesse e attesa sui match nella diretta degli Us Open 2021: ce ne sono tanti che vale la pena guardare, con i favoriti per arrivare in finale che dovranno essere bravi a non cadere in trappole che hanno già eliminato alcuni dei big. Il modo migliore per capire quello che potrebbe succedere è presentare queste sfide, facendo un ideale riassunto del venerdì di Flushing Meadows e tuffandoci ancor più nella grande atmosfera degli Us Open 2021, perché tra poco sui campi di New York si tornerà a giocare…

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Ancora una volta possiamo ricordare che la diretta tv degli Us Open 2021 è affidata a Eurosport: l’emittente ha due canali (anche Eurosport 2) e dunque darà la possibilità di seguire più match in contemporanea, saltando da un campo all’altro ma tenendo d’occhio soprattutto quelli principali. L’alternativa della diretta streaming video è garantita dalla piattaforma DAZN, sulla quale sono visibili i due canali di cui sopra (in abbonamento) e anche per tutti i clienti di Eurosport Player; ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.usopen.org troverete tutte le informazioni utili sugli Us Open 2021, soprattutto i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Eccoci dunque alla giornata degli Us Open 2021. Nel tabellone maschile le sorprese non sono certo mancate: è assolutamente inusuale trovare un terzo turno tra Facundo Bagnis e Botic Van De Zandschulp ma, se l’argentino ha avuto un cammino abbordabile, l’olandese ha clamorosamente eliminato Casper Ruud, che in molti davano almeno ai quarti dello Slam. Fuori anche il cileno Cristian Garin che è stato sorpreso dall’eterno svizzero Henri Laaksonen (lo ricordiamo vincitore della Coppa Davis con Federer e Wawrinka), fuori anche Grigor Dimitrov le cui uscite di scena anticipate ormai non fanno più notizia (stavolta anche per un problema fisico).

Così, i big che nella diretta degli Us Open 2021 restano in corsa nella parte bassa del tabellone sono sostanzialmente Stefanos Tsitsipas e i due russi: il greco, dopo le accuse di Andy Murray – e non solo – circa i suoi lunghi toilet break ha demolito Adrian Mannarino e giocherà nel terzo turno contro il giovanissimo fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, dovendo stare attento perché l’upset è dietro l’angolo. Per Daniil Medvedev, strafavorito per arrivare in finale, l’insidia è il veterano Pablo Andujar mentre Andrey Rublev gioca con un “compagno” di NextGen come Frances Tiafoe, che dopo il colpo su Tsitsipas a Wimbledon spera di fare altra strada qui agli Us Open 2021.



