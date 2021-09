Diretta Us Open 2021/ Paolini Azarenka streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: C’È PAOLINI AZARENKA

La diretta degli Us Open 2021 di mercoledì 1 settembre, con inizio alle ore 17:00 di casa nostra, riguarda i match che aprono il secondo turno nei due tabelloni singolari: in entrambi i casi siamo nella metà bassa, e vivremo sfide decisamente interessanti come abbiamo già avuto modo di osservare nei giorni precedenti. Cominciamo subito con il dire che l’Italia avrà un solo rappresentante, anzi bisogna parlare al femminile: Jasmine Paolini è l’unica giocatrice di casa nostra ad aver vinto al primo turno nella parte bassa del main draw, adesso la lucchese se la vedrà con Victoria Azarenka che a Flushing Meadows ha giocato tre finali (l’ultima giusto un anno fa), e nei primi due casi (uno soprattutto) è andata ad un passo dal titolo Slam.

Nella diretta degli Us Open 2021 vedremo protagonisti tanti altri giocatori: dando uno sguardo al tabellone Atp possiamo subito notare che gli italiani non erano presenti in questa metà, perché tutti loro (ben 10) sono stati sorteggiati nell’altra porzione del tabellone e hanno giocato ieri. Il che comunque non significa che le sfide per la diretta degli Us Open 2021 che riguardano questo mercoledì saranno meno interessanti: abbiamo già assistito a match straordinari terminati al quinto set (basti pensare all’incrocio tra Stefanos Tsitsipas e Andy Murray) e dunque allacciamo le cinture perché il grande spettacolo dello Slam di tennis prosegue, e non vediamo l’ora di scoprire come.

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2021 per mercoledì 1 settembre è ricca di appuntamenti: sopravvissuto a una straordinaria battaglia al quinto set, Stefanos Tsitsipas procede nella rincorsa al primo Slam in carriera e deve fare i conti con un altro veterano, anche se naturalmente Adrian Mannarino è di altra pasta rispetto allo scozzese, andato davvero vicino al capolavoro. Tra i big di Flushing Meadows avremo in campo anche Daniil Medvedev, che giocherà contro Dominik Koepfer – il tedesco ha avuto un bel momento nelle ultime settimane – e l’altro russo Andrey Rublev, impegnato contro Pedro Martinez.

Le potenziali sorprese? Sicuramente il giovanissimo Carlos Alcaraz, che dopo aver fatto fuori Cameron Norrie ha un turno sulla carta più agevole contro il francese Arthur Rinderknech; e magari il finlandese Emil Ruusuvuori, che ha fatto bene a Winston-Salem e potrebbe crescere ancora. Naturalmente poi attenzione a Casper Ruud, che a proposito di maturazione sembra arrivato sui livelli della nuova generazione: il norvegese giocherà oggi, nella diretta degli Us Open 2021, contro l’olandese Botic Van De Zandschulp che abbiamo conosciuto a Wimbledon, essendo stato uno degli avversari di Matteo Berrettini lungo la strada verso la finale.

