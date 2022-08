Diretta Us Open 2022/ Berrettini Grenier streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: C’È BERRETTINI GRENIER!

Sarà Berrettini Grenier il match che si gioca agli Us Open 2022 per il secondo turno: mercoledì 31 agosto il torneo dello Slam, in corso di svolgimento a New York, prende il via come sempre alle ore 11:00 e il nostro Matteo Berrettini, dopo aver agevolmente superato l’esordio contro il qualificato cileno Nicolas Jarry, sfida un altro giocatore assolutamente abbordabile come Hugo Grenier, francese che non è nei primi 100 del ranking Atp e che dunque non rappresenta una grande minaccia. Per Berrettini dunque una potenziale vittoria senza patemi, per poi eventualmente andare a incrociare Andy Murray: lo scozzese oggi affronta Emilio Nava, sperando di allungarsi un po’ la carriera.

Diretta Us Open 2022/ Sinner Altmaier streaming video tv: vince Linda Fruhvirtova!

In attesa però di un incrocio che sarebbe assolutamente da vedere, per quanto Murray non sia più – purtroppo – quello di un tempo – bisogna dire che avremo in campo, nella diretta degli Us Open 2022, anche Camila Giorgi: l’italo-argentina ha rimontato Anna Bondar e nel suo secondo turno a Flushing Meadows se la vede con Madison Keys, ex Top Ten e finalista qui (nel 2017) che sta tornando su livelli accettabili. Non sarà facile ma la Giorgi potrebbe anche superare l’ostacolo; poi, potrebbe giocare contro Coco Gauff che dopo la finale al Roland Garros cerca la definitiva consacrazione.

DIRETTA US OPEN 2022/ Berrettini Jarry (3-0) video streaming tv: Matteo al 2° turno!

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

Diretta/ Djokovic Medvedev (0-3) finale Us Open 2021: il russo ha vinto il titolo

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente la diretta degli Us Open 2022 ci presenta altre sfide particolarmente interessanti. Il tabellone maschile per esempio coinvolge oggi Daniil Medvedev, numero 1 e campione in carica, che affronta il francese Arthur Rinderknech; poco più sotto ecco l’istrionico Nick Kyrgios che, dopo aver vinto il derby contro l’amico e compagno di doppio Thanasi Kokkinakis, spera nel terzo turno contro Benjamin Bonzi, altro tennista transalpino. Tra le altre teste di serie nel main draw attenzione a Félix Auger-Aliassime, impegnato contro Jack Draper, e poi a Casper Ruud che ha un avversario nell’olandese Tim Van Rijthoven. Interessantissima la sfida di Alex De Minaur, contro il cileno Cristian Garin.

Nel tabellone femminile ha fatto scalpore l’eliminazione di Simona Halep contro Daria Snigur, ucraina che tre anni fa ha vinto Wimbledon juniores ed è la favola della giornata inaugurale agli Us Open 2022; la giovane prosegue il suo percorso contro Rebecca Marino, mentre Maria Sakkari ha vendicato la sconfitta subita a Londra da Tatjana Maria e adesso affronta Xiyu Wang. Per Ons Jabeur l’avversaria è Elizabeth Mandlik; Serena Williams invece è riuscita ad allungare la sua ultima corsa a Flushing Meadows ma ora sfida la testa di serie numero 2 Anett Kontaveit. Impegno tostissimo per la veterana che a New York ha dominato in lungo e in largo, ma chiaramente una vittoria non è da escludere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA