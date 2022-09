DIRETTA US OPEN 2022/ Berrettini Murray video streaming tv: nel tabellone femminile…

DIRETTA US OPEN 2022: IL TABELLONE WTA

Naturalmente agli Us Open 2022, parlando del tabellone Wta, la grande suggestione rimane Serena Williams: la 23 volte campionessa Slam ha annunciato il ritiro, dunque ora nello Slam di casa sua (che ha dominato in lungo e in largo) va capito quando e quale sarà il match che le farà salutare il mondo del tennis giocato. Per ora la Williams ha battuto le sue avversarie: nel terzo turno come detto se la vedrà con Ajla Tomljanovic – in un certo modo rinata dopo un periodo parecchio difficile – e poi avrebbe un tabellone davvero aperto, con la presenza di una tra Lyudmila Samsonova e Alexandra Krunic negli ottavi.

Ai quarti, per Serena potrebbe arrivare Ons Jabeur che ha appena raggiunto le 40 vittorie nell’anno solare; la tunisina affronta oggi Shelby Rogers, poi attenzione al derby Stars & Stripes tra Madison Keys, finalista agli Us Open cinque anni fa, e Coco Gauff che in questa stagione ha giocato la finale del Roland Garros, ed è in grande crescita. Il match a sorpresa sarà quello tra Rebecca Marino, che ha frenato subito la corsa di Daria Snigur – l’ucraina ha clamorosamente eliminato Simona Halep nel primo turno – e Shuai Zhang, anche se la cinese non è nuova ad exploit interessanti. Parte lei favorita, poi sarà il campo a dirci cosa succederà nel terzo turno Wta degli Us Open 2022… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

BERRETTINI MURRAY NEL 3° TURNO!

La diretta degli Us Open 2022, venerdì 2 settembre, prende il via come di consueto alle ore 17:00 di casa nostra e ci consegna un grande match nel terzo turno: si gioca Berrettini Murray, e dunque per il romano – unico rappresentante azzurro di questa giornata – avremo un incrocio contro un ex numero 1 Atp, che a Flushing Meadows ha vinto il titolo 10 anni fa e che per tante stagioni, prima cioè di avere parecchi problemi all’anca e meditare un ritiro anticipato, si è seduto al tavolo dei grandi formando quelli che sono diventati i Big Four. Sarà una bella sfida, senza dubbio: Matteo Berrettini parte favorito, Andy Murray va tutt’altro che sottovalutato.

Lo scozzese ha 35 anni e un fisico che è lontanissimo parente di quello di un tempo; pure, a tennis sa sempre giocare (e bene) e in contesti come questo si può esaltare. Ha avuto bisogno di 4 set per eliminare Emilio Nava, ma anche il secondo turno di Berrettini è stato tutto fuorchè perfetto: il romano ha perso il primo parziale di netto, poi per avere ragione di Hugo Grenier è dovuto passare attraverso due tie break e annullare un set point che lo avrebbe portato al quinto. Tra poco si gioca, dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta degli Us Open 2022 di cui adesso possiamo presentare gli altri match di questa giornata.

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Il terzo turno degli Us Open 2022 ci consegna dunque Berrettini Murray: il potenziale avversario del romano negli ottavi dello Slam di New York sarebbe poi uno tra Daniel Galan e Alejandro Davidovich Fokina. Nessuno dei due è testa di serie, e sappiamo bene che il colombiano ha incredibilmente fatto fuori Stefanos Tsitsipas facendo un favore all’azzurro, che naturalmente dovrà ora essere in grado di sfruttarlo. Nei match di oggi torna in campo anche il numero 1 e campione in carica Daniil Medvedev, che se la vede con Yibing Wu (il cinese è reduce da una maratona al quinto set contro Nuno Borges).

Poi sempre un piacere assistere a una partita di Nick Kyrgios, che dopo la finale di Wimbledon punta il bersaglio grosso anche agli Us Open 2022 e affronta JJ Wolf, per poi eventualmente incrociare Medvedev agli ottavi. Interessanti le sfide tra Alex De Minaur e Pablo Carre o Busta e tra Karen Khachanov e Jack Draper; Casper Ruud gioca contro Tommy Paul, mentre facendo un’escursione nel tabellone femminile degli Us Open 2022 possiamo dire che Serena Williams ha battuto anche la testa di serie numero 2 Anett Kontaveit, e che quindi prosegue ancora per almeno un match la sua carriera. Ora giocherà contro Ajla Tomljanovic, che di Berrettini è stata la fidanzata: staremo a vedere…











