Diretta Us Open 2022/ Streaming video tv: si giocano le semifinali femminili (tennis)

DIRETTA US OPEN 2022: LE SEMIFINALI FEMMINILI!

Gli Us Open 2022 scattano nella notte di venerdì 9 settembre, naturalmente in Italia: saranno invece le 19:00 di giovedì a New York quando si giocheranno le semifinali femminili. Garcia Jabeur inaugura il programma, seguita da Swiatek Sabalenka: ancora una volta avremo una nuova campionessa in un torneo dello Slam che, da quando Serena Williams è calata fino al ritiro emozionale avvenuto proprio qui, non conosce una padrona fatta e finita. Possiamo però dire che Iga Swiatek sia la prima numero 1 Wta a raggiungere la semifinale degli Us Open in sei anni (appunto da Serena) e che Aryna Sabalenka fosse nella Top 4 anche l’anno scorso.

Diretta Us Open 2022/ Sinner Alcaraz (risultato finale 2-3): un ko dopo oltre 5 ore

L’altra sarà invece una sfida inedita: Ons Jabeur ha avuto due anni pazzeschi, nel 2021 ha sfiorato le Wta Finals e quest’anno è diventata la prima africana di sempre a giocare la finale di uno Slam (a Wimbledon, dove ha perso contro Elena Rybakina) mentre Caroline Garcia arriva da un’estate nella quale ha dimostrato di poter tornare sui livelli che l’avevano portata nella Top 10 del ranking, e forse anche meglio. Vedremo allora quello che succederà nella diretta degli Us Open 2022, per il momento prendiamoci del tempo per analizzare più a fondo la situazione e quello che potrebbe emergere dalle due semifinali femminili.

Diretta Us Open 2022/ Berrettini Ruud (1-6 4-6 6-7) video streaming tv: amarissimo ko

DIRETTA US OPEN 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE SEMIFINALI FEMMINILI

La diretta tv degli Us Open 2022 è affidata a Eurosport: l’emittente mette a disposizione due canali (l’altro è Eurosport 2, visibile al numero 211 del decoder satellitare e dunque riservato agli abbonati) per coprire il maggior numero possibile di match, ovviamente con priorità ai campi principali (anche perché alcuni non sono dotati di telecamere). In assenza di un televisore potrete seguire il torneo di tennis anche in diretta streaming video: Eurosport infatti fa parte del pacchetto DAZN, i cui clienti potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia collegata a internet.

DIRETTA US OPEN 2022/ Sinner Ivashka video streaming tv: partite al via, si gioca!

DIRETTA US OPEN 2022: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento delle due semifinali femminili agli Us Open 2022. In copertina finiscono tutte le protagoniste di queste sfide a Flushing Meadows, inevitabilmente: va anche detto che l’unica che potrebbe ripetere la vittoria in uno Slam è Iga Swiatek, ormai numero 1 Wta da tempo e che dopo i due Roland Garros messi in bacheca può ottenere un titolo Major anche sul cemento, certificando quella che già nella prima parte del 2022 aveva mostrato come grande superiorità sulle avversarie.

La cartina di tornasole resta ovviamente quella degli Slam: questo è un discorso che vale soprattutto per Ons Jabeur e Caroline Garcia, che in tempi recenti hanno vinto trofei anche importanti ma adesso sono chiamate a fare il reale salto di qualità. Aryna Sabalenka invece aveva avuto una crescita esponenziale qualche anno fa, poi si era come bloccata ma agli Us Open 2022, come già detto, ha timbrato la seconda semifinale consecutiva: anche lei ovviamente va tenuta in grande considerazione, anche per lei come per la Garcia potrebbe trattarsi della prima finale in uno Slam. Vedremo allora quello che succederà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA