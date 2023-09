DIRETTA US OPEN 2023/ Djokovic Djere video streaming tv: focus sulle sorprese (oggi venerdì 1 settembre)

DIRETTA US OPEN 2023: LE SORPRESE

Nella diretta degli Us Open 2023 non mancano certo le sorprese, soprattutto nel tabellone maschile. Sono già stati eliminati tre potenziali finalisti: al primo turno è caduto Holger Rune, che qui a Flushing Meadows non è ancora riuscito a esprimersi al meglio e ha perso contro Roberto Carballes Baena. Certamente però hanno fatto più scalpore le eliminazioni di Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas: due che le finali Major le hanno già raggiunte, ma che in un modo o nell’altro non riescono mai a fare il salto di qualità.

Per il norvegese, sconfitto da Zhizhen Zhang, la crisi è soprattutto attuale e dunque Ruud ha assolutamente bisogno di ritrovarsi; Tsitsipas ha perso una battaglia al quinto set contro Dominic Stricker, e ancora una volta ha mostrato qualche limite tattico e caratteriale. Così, nel tabellone del terzo turno degli Us Open 2023 abbiamo sfide assolutamente inaspettate come quella tra Zhang e l’australiano di origine giapponese Rinky Hijikata, o ancora quella tra Stricker e Benjamin Bonzi. In un contesto del genere potrebbe fare strada il giovane e talentuoso Ben Shelton: anche lui è atteso al salto di qualità, vedremo se riuscirà a centrarlo in questi Us Open 2023 o se ancora una volta il mancino statunitense dovrà aspettare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 sarà affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DJOKOVIC NEL 3° TURNO!

Il terzo turno degli Us Open 2023 si apre venerdì 1 settembre, come sempre con inizio dei match alle ore 17:00. Siamo nelle due metà dei tabelloni (alta per le donne, bassa per gli uomini) in cui non ci sono più italiani, a causa di un lunedì nero in cui tutti i nostri rappresentanti sono stati eliminati al primo turno; tuttavia ancora una volta ci sono i margini per divertirci, a cominciare da Novak Djokovic che, con la certezza di essere tornato al numero 1 del ranking Atp, va a caccia degli ottavi di finale in un derby contro Laslo Djere, che qui a Flushing Meadows rappresenta l’ultimo giocatore del seeding con la testa di serie numero 32.

Avremo poi in campo gli statunitensi che possono dare gloria al loro Paese in questo Slam: Taylor Fritz gioca contro la sorpresa Jakub Mensik, qualificato che però ha anche sfruttato un tabellone aperto, Frances Tiafoe se la vede con Adrian Mannarino mentre Tommy Paul deve giocare contro Alejandro Davidovich Fokina, dunque per gli altri due match decisamente più ostici. Per il resto, nel tabellone maschile degli Us Open 2023 tutti gli altri big della metà bassa sono stati eliminati: Stefanos Tsitsipas ancora una volta ha fatto flop, cadendo contro lo svizzero Dominic Stricker in cinque set.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Meno sorprese nel tabellone femminile degli Us Open 2023: è ancora in corsa per il bis la numero 1 Iga Swiatek, che dovrà giocare oggi contro Kaja Juvan, mentre per Coco Gauff – dopo la vittoria netta sulla sedicenne Mirra Andreeva – l’ostacolo è Elise Mertens, testa di serie numero 32. Elena Rybakina deve ancora valutare le sue condizioni, visto qualche forfait di troppo nel corso della stagione: per la kazaka, a caccia del secondo Slam in carriera, avversaria sicuramente non semplice perché si tratta della veterana rumena Sorana Cirstea, sempre in grado di trovare la giornata giusta e battere quasi chiunque. Abbiamo poi in campo altre teste di serie: Belinda Bencic gioca il terzo turno degli Us Open 2023 contro la cinese Lin Zhu, la numero 10 Karolina Muchova (recente finalista a Cincinnati) affronta la rischiosa statunitense Taylor Townsend (che ha già eliminato Beatriz Haddad Maia), per Jelena Ostapenko l’avversaria sarà Bernarda Pera. Anche qui qualche giocatrice che non ci aspettavamo di vedere in campo oggi è sopravvissuta: tra poco per la diretta degli Us Open 2023 si tornerà a giocare, non vediamo l’ora di scoprire quali protagonisti raggiungeranno la seconda settimana dello Slam di New York.











