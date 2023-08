Diretta Us Open 2023/ Streaming video tv: tutti contro Alcaraz e Swiatek! (oggi lunedì 28 agosto)

DIRETTA US OPEN 2023: INIZIA LO SLAM DI NEW YORK!

Lunedì 28 agosto è tempo di parlare nuovamente di Us Open 2023: i match iniziano alle ore 11:00 di casa nostra, e prende il via l’ultimo Slam nella stagione del tennis mondiale. Siamo a Flushing Meadows, New York: una venue che è attuale dalla fine degli anni Settanta quando gli Us Open si sono spostati dall’erba di Forest Hills al cemento di questo nuovo complesso. Cosa dire della diretta degli Us Open 2023? Carlos Alcaraz ci arriva come campione in carica e questa volta, a differenza dell’anno scorso, troverà anche Novak Djokovic a confrontarsi con lui, mentre sarà assente Rafa Nadal la cui carriera è ormai agli sgoccioli.

Diretta/ Ruud Alcaraz (risultato 1-3): lo spagnolo vince e diventa primo nel ranking!

Tra le donne, nel 2022 aveva trionfato Iga Swiatek che aveva così vinto il terzo Slam in carriera; con il Roland Garros dello scorso giugno sono diventati quattro, ma sui campi “duri” del Nord America la polacca non è riuscita a raggiungere le finali di Montréal e Cincinnati. Un calo temporaneo o qualcosa di più? Chiaramente bisognerà scoprirlo, la diretta degli Us Open 2023 reca con sé uno scenario che potrebbe realmente essere imprevedibile e allora si tratta di aspettare che i match abbiano inizio con particolare attenzione sui giocatori di casa nostra, che potrebbero fare strada nel torneo…

Diretta/ Swiatek Jabeur (risultato 6-2; 7-6): la finale va alla numero 1!

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 sarà affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta Us Open 2022/ Streaming video tv: via alle semifinali maschili!

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno all’inizio degli Us Open 2023: ricordiamo, se si parla di Italia, che l’anno scorso Jannik Sinner aveva dato vita a una partita epica e già bollata come una delle migliori degli anni Duemila. I quarti di finale contro Alcaraz avevano purtroppo visto l’altoatesino soccombere; Sinner ha dovuto rinunciare al grande sogno di vincere uno Slam, ma nel frattempo si è preso il primo Masters 1000 (a Cincinnati) e questo potrebbe averlo lanciato anche in vista degli Us Open 2023, detto però che la distanza dei cinque set rappresenta sempre qualcosa di diverso e non è solo questo che differenzia i Major dagli altri tornei.

Sicuramente gli italiani possono fare bene agli Us Open 2023: sono in tanti nel tabellone maschile ma ci sono anche in quello femminile. A bocce ferme, in termini generali, i favoriti sono sempre quelli: la grande speranza è di rivivere un epico duello tra Alcaraz e Djokovic qualora i nostri tennisti non arrivino in finale, nel tabellone Wta Swiatek, Aryna Sabalenka e Elena Rybakina (da testare le condizioni) sono minacciate da Coco Gauff vincitrice a Cincinnati e Ons Jabeur, che finalmente vuole vincere una finale Slam. Adesso, aspettiamo che la giornata dedicata alla diretta degli Us Open 2023 prenda il via e poi vedremo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA