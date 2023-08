DIRETTA US OPEN 2023/ Sinner Hanfmann video streaming tv: oggi Giorgi, Trevisan e Bronzetti (29 agosto)

DIRETTA US OPEN 2023: IL TABELLONE WTA

Per la diretta degli Us Open 2023 dobbiamo chiaramente parlare anche del tabellone femminile: qui siamo nella parte bassa del main draw, e sono tre le italiane in campo nel loro esordio. Camila Giorgi ha francamente pescato male: ancora una volta si trova di fronte Jessica Pegula, testa di serie numero 3 e che negli ultimi mesi ha vinto due Masters 1000 (Guadalajara e Montréal) provando a fare il reale salto di qualità. La superficie non è certamente la preferita di Martina Trevisan, che tuttavia può provarci in un primo turno contro la kazaka Yulia Putintseva, sempre insidiosa ma forse anche lontana dai momenti migliori della carriera. Infine Lucia Bronzetti, che sul cemento degli Us Open 2023 potrebbe dire la sua, sfida Barbora Krejcikova.

Purtroppo, dobbiamo dirlo, nemmeno la romagnola è stata troppo fortunata nel sorteggio. Poi, tra le big, ecco la numero 2 Aryna Sabalenka impegnata con Maryna Zanevska; per Ons Jabeur la minaccia è rappresentata dalla giovane colombiana Camila Osorio, mentre andrà osservata con attenzione Leylah Fernandez, che due anni fa aveva perso qui la finale delle esordienti contro Emma Raducanu. La canadese, che poi non si è troppo confermata (ma ha certo fatto meglio della britannica, anche fermata da qualche infortunio di troppo), apre il suo Slam di Flushing Meadows contro Ekaterina Alexandrova: staremo a vedere cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 sarà affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

US OPEN 2023: OGGI SINNER E BERRETTINI!

La diretta degli Us Open 2023 per martedì 29 agosto è importante: si completa il primo turno nel torneo dello Slam di New York, siamo nella parte bassa del tabellone Atp e in quella alta Wta, e concentrandoci innanzitutto sullo Slam maschile possiamo notare che saranno quattro gli italiani in campo oggi. Ricordiamo che i match prendono il via alle ore 17:00 di casa nostra, mentre sul centrale si parte un’ora dopo; abbiamo Jannik Sinner, testa di serie numero 6 e principale candidato a fare strada nella diretta degli Us Open 2023, che affronta all’esordio il tedesco Yannick Hanfmann, nella speranza di confermare i progressi mostrati in estate.

Poi, attenzione a Matteo Berrettini che si deve ritrovare: il romano certamente non è nel periodo migliore della carriera ma il cemento di Flushing Meadows lo può aiutare, per lui la prima di questo Slam sarà contro Ugo Humbert, match non semplice perché il francese è testa di serie numero 29. Lorenzo Sonego, a caccia di risposte, ha pescato bene nel qualificato statunitense Nicolas Moreno de Alboran; invece Matteo Arnaldi se la deve vedere con Jason Kubler, giocatore che può essere alla sua portata ma anche una minaccia. Vedremo allora quello che succederà nella diretta degli Us Open 2023, noi siamo pronti a raccontarvi tutte le emozioni della giornata di martedì 29 agosto.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo detto che la diretta degli Us Open 2023 riguarda oggi la parte alta del tabellone maschile: questo significa che avremo anche l’esordio di Carlos Alcaraz, sul quale si puntano gli occhi visto che il giovane spagnolo è il numero 1 del ranking Atp e il campione in carica, reduce da due straordinarie battaglie estive contro Novak Djokovic. Alcaraz apre con Dominik Koepfer: diciamo che potrebbero esserci primi turni più morbidi, ma per uno come il murciano l’avversario tedesco non può sicuramente rappresentare un ostacolo troppo ostico.

Tra gli altri big, Daniil Medvedev che ha trionfato qui nel 2021 fa il suo esordio contro Attila Balazs. Hubert Hurkacz, francamente poco inquadrabile per i suoi alti e bassi, sfida Marc-Andrea Huesler e potrebbe rischiare qualcosa, per Alex De Minaur – battuto da Sinner nella finale di Toronto – l’avversario è Timofey Skatov mentre la testa di serie che ha pescato peggio è sicuramente Andrey Rublev, che nel primo turno degli Us Open 2023 gioca contro l’insidioso Emil Ruusuvuori. Infine, Alexander Zverev ancora a caccia del primo Slam: per il tedesco, ostacolo Aleksandar Vukic.











