DIRETTA US OPEN 2023/ Sinner Wawrinka video streaming tv: focus sugli uomini (oggi sabato 2 settembre)

DIRETTA SINNER WAWRINKA AGLI US OPEN 2023: FOCUS SUGLI UOMINI

Abbiamo parlato tanto delle tre partite dei tennisti italiani nella diretta Us Open 2023 che ci attende oggi a New York, adesso allora curiosiamo un po’ anche nel resto del programma del sabato, cominciando dal torneo maschile. Naturalmente in primo piano c’è Carlos Alcaraz, lo spagnolo detentore del titolo degli Us Open partirà favorito nella sua partita contro il britannico Evans, così come dovrebbe avere il favore dei pronostici pure Alexander Zverev nella partita che il tennista tedesco dovrà disputare contro il bulgaro Dimitrov, comunque particolarmente intrigante.

Diretta Us Open 2023/ Berrettini Rinderknech streaming video tv: Bronzetti al 3° turno! (giovedì 31 agosto)

In campo nelle prossime ore anche due russi di spicco, cioè Medvedev e Rublev, che dovrebbero essere entrambi favoriti per la vittoria, rispettivamente contro l’argentino Baez e il francese Rinderknech, che giovedì è avanzato battendo il nostro Matteo Berrettini, che però ha dovuto purtroppo ritirarsi in corso d’opera nella partita del secondo turno contro il tennista transalpino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Us Open 2023/ Sinner Hanfmann streaming video tv: Berrettini al 2° turno, male Trevisan (29 agosto)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 è affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023/ Sinner De Minaur (6-4, 6-1): primo trionfo in un Masters 1000! (13 agosto)

CHE SCONTRO!

La diretta Us Open 2023 oggi sabato 2 settembre, come sempre con inizio dei match alle ore 17.00 italiane, ci proporrà ancora le partite del terzo turno del torneo del Grande Slam a New York, ma rispetto a ieri sarà un appuntamento decisamente più intrigante in ottica italiana, perché avremo ben tre tennisti azzurri da seguire sui campi di Flushing Meadows. In copertina naturalmente Jannik Sinner, che è la nostra grande speranza per arrivare il più in alto possibile e che giovedì nel secondo turno ha vinto in maniera davvero autorevole il derby contro Lorenzo Sonego, partita praticamente a senso unico.

Sarà stuzzicante l’appuntamento con Sinner Wawrinka, dal momento che il tennista altoatesino dovrà affrontare un nome celebre del circuito come lo svizzero Stanislas Wawrinka, vincitore di tre Slam in carriera fra cui anche uno Us Open. Gli anni tuttavia passano e in questo momento il favore dei pronostici è dalla parte di Jannik Sinner, che in questa estate 2023 sul cemento nord-americano ha già vinto i Canadian Open. L’ostacolo però non è da sottovalutare e di certo ci garantirà un divertente sabato di tennis: ci sono però anche altri due italiani da seguire, proseguiamo perciò nella nostra analisi sulla diretta Us Open 2023.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta Us Open 2023 oggi dunque, oltre a Sinner Wawrinka, ci offrirà altri due tennisti italiani in gara, per i quali il terzo turno è già un eccellente traguardo. In ambito maschile parliamo di Matteo Arnaldi, che per la prima volta in carriera ha superato i primi due turni di uno Slam grazie alla bellissima vittoria in cinque set contro il francese Fils nel turno precedente. Oggi però la missione si annuncia molto difficile, dal momento che Arnaldi dovrà affrontare il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 16 nel seeding, in un match sulla carta a senso unico nel pronostico.

In campo femminile invece c’è ancora una “bandiera” italiana nella diretta Us Open 2023 grazie a Lucia Bronzetti, che ha compiuto una bella impresa nel primo turno eliminando la ceca testa di serie numero 12 Krejcikova, poi ha vinto anche nel secondo turno contro la tedesca Lys per raggiungere questo terzo turno, anche per lei prima volta in carriera così avanti in uno Slam. Oggi Lucia Bronzetti dovrà sfidare la cinese Zheng Qinwen, numero 23 del seeding: sfida difficile, ma non c’è nulla da perdere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA