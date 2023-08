DIRETTA US OPEN 2023/ Sonego Sinner video streaming tv: oggi Alcaraz, Medvedev e Zverev (giovedì 31 agosto)

DIRETTA US OPEN 2023: I BIG IN CAMPO OGGI

Nella diretta degli Us Open 2023 per il secondo turno dobbiamo anche parlare dei big che saranno impegnati questo giovedì. Siamo nella parte alta del tabellone Atp: Carlos Alcaraz ha giocato un set e mezzo prima del ritiro di Dominik Koepfer e oggi affronta il sudafricano Lloyd Harris, che da giovane prometteva davvero tanto ma che poi non ha saputo ripagare le aspettative. Sono rimasti in corsa Daniil Medvedev, vincitore degli Us Open due anni fa, e Alexander Zverev che ha perso un’incredibile finale nell’edizione precedente: per il russo l’avversario sarà l’australiano Christopher O’Connell, il tedesco se la vede nel derby con Daniel Altmaier.

Per quanto riguarda gli altri, Alex De Minaur finalista a Toronto avrà un match non scontato con Michael Mmoh: lo statunitense ha infatti eliminato Karen Khachanov, semifinalista a Flushing Meadows nell’ultima edizione. Poi, una sfida davvero interessante e pericolosa quella che attende Andrey Rublev: la testa di serie numero 8 del tabellone gioca contro il veterano Gael Monfils che, se in giornata e supportato dalla condizione fisica – il vero cruccio nella carriera – può davvero battere chiunque. Sarà quindi un gran bello spettacolo nella diretta degli Us Open 2023, non resta che scoprire se questi big riusciranno a raggiungere il terzo turno dello Slam. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 sarà affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

US OPEN 2023: DERBY SONEGO SINNER!

Grande giornata agli Us Open 2023, quella che si apre alle ore 17:00 di giovedì 31 agosto: nel secondo turno che si completa avremo in campo ben sei italiani, che sono ovviamente quelli che hanno vinto due giorni fa. Spicca il derby Sonego Sinner che purtroppo porterà uno dei due ad essere eliminato, ma poi avremo anche una doppia sfida Italia-Francia: Berrettini Rinderknech vede il romano nettamente favorito (anche per come ha giocato contro Ugo Humbert), mentre Arnaldi Fils potrebbe essere in equilibrio perché match tra due tennisti che stanno provando a emergere, e ci sono dunque possibilità per gli italiani nel tabellone Atp.

La diretta degli Us Open 2023 ci consegna poi tre azzurre ancora in corsa nel torneo Wta: straordinarie le imprese di Martina Trevisan (rimonta su Yulia Putintseva con due tie break vinti) e Lucia Bronzetti che ha eliminato Barbora Krejcikova, è caduta solo Camila Giorgi – contro Jessica Pegula – e dunque ora i due incroci saranno Trevisan Vondrousova e Bronzetti Lys. Per la romagnola impegno abbordabile contro la qualificata tedesca, la fiorentina va a caccia del mezzo miracolo contro la campionessa di Wimbledon. Staremo a vedere cosa ci riserverà la diretta degli Us Open 2023 per oggi, ma siamo autorizzati a sperare.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta degli Us Open 2023 prosegue dunque in maniera positiva per gli italiani: dopo la domenica nera che ha visto tutti i nostri rappresentanti eliminati, il tennis di casa si è completamente riscattato il giorno seguente. Alcune vittorie erano particolarmente attese, altre invece no: come detto l’impresa è quella di Lucia Bronzetti che ha fatto fuori una campionessa Slam e testa di serie numero 12 del tabellone, ma è innegabile che si debba porre l’accento anche sul ribaltone di una Martina Trevisan che aveva perso 0-6 il primo set. Adesso si spera, come detto: la stessa Trevisan ha una sfida complicatissima, ma la Bronzetti ha pescato bene dal tabellone e può davvero arrivare al terzo turno.

Tra gli uomini, uno tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner arriverà al terzo turno degli Us Open 2023 e chiaramente il favorito è l’altoatesino, che però non dovrà sottovalutare la portata di un derby; Matteo Berrettini sembra aver ritrovato una condizione accettabile e il talento fa chiaramente il resto, contro Arthur Rinderknech il romano è favorito. Da seguire il match tra Matteo Arnaldi, che ha sfruttato il forfait di Jason Kubler, e Arthur Fils: un classe 2001 contro un giocatore nato nel 2004, il futuro potrebbe essere loro ma i passi che dovranno compiere sono tanti, vedremo intanto come andrà agli Us Open 2023.











