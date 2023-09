DIRETTA US OPEN 2023/ Sinner Zverev video streaming tv: quattro precedenti, 3-1 per Sasha (oggi 4 settembre)

DIRETTA US OPEN 2023: SINNER ZVEREV, I PRECEDENTI

Avvicinandoci alla diretta degli Us Open 2023, possiamo curiosare nei precedenti di Sinner Zverev che è uno dei due match con gli italiani coinvolti agli ottavi. Il bilancio al momento non sorride a Jannik Sinner: in quattro incroci con Alexander Zverev, l’altoatesino ha vinto in una sola occasione. Si tratta della prima, e anche una delle due in uno Slam: bisogna tornare al 2020, un Roland Garros giocato in autunno (causa pandemia) e un ottavo di finale, dunque come oggi per gli amanti della cabala, in cui Sinner si era imposto con il risultato di 6-3 6-3 4-6 6-3.

Per il resto, appunto, ha sempre vinto Zverev ma in match sulla distanza dei tre set: una semifinale nel 250 di Colonia (ancora 2020) e l’anno scorso i quarti del Masters 1000 di Montecarlo (match molto bello: 5-7 6-3 7-6), poi soprattutto, due anni fa, gli ottavi degli Us Open. Ecco: qui purtroppo Zverev aveva vinto in maniera piuttosto netta con il risultato di 6-4 6-4 7-6, la cabala in questo senso tirerebbe dalla parte del tedesco. La verità è che sono passati due anni da quel giorno, e che oggi sia Sinner che Zverev sono giocatori diversi in un modo o nell’altro: non resta quindi che vedere quello che succederà a Flushing Meadows… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA US OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2023 sarà affidata a Eurosport: va infatti ricordato che, con la sola eccezione di Wimbledon, i tornei dello Slam sono mandati in onda da questa emittente che si affida alla sua regia internazionale, e in Italia sarà visibile attraverso i due canali Eurosport e Eurosport 2 che sono presenti sul decoder satellitare (rispettivamente ai numeri 210 e 211). Nel nostro Paese si cercherà di garantire una copertura che riguardi i nostri tennisti; in ogni caso, Eurosport fa parte del pacchetto DAZN e dunque la visione degli Us Open 2023 sarà anche in diretta streaming video, per gli abbonati, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

US OPEN 2023: SINNER ZVEREV E ARNALDI ALCARAZ!

Agli Us Open 2023 la giornata di lunedì 4 settembre ci conduce alla conclusione degli ottavi di finale: si giocano, a partire dalle ore 17:00 di casa nostra, i match validi per la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del tabellone femminile. Grande spettacolo, ma soprattutto due partite che ci riguardano da vicino: Arnaldi Alcaraz e Sinner Zverev, con la possibilità di un incrocio tutto italiano nei quarti. Partite ovviamente diverse: Matteo Arnaldi, bravissimo a eliminare Cameron Norrie al terzo turno, gioca contro il numero 1 Atp e campione in carica in quella che è francamente una missione impossibile, Carlos Alcaraz parte nettamente favorito.

Dall’altra parte invece Jannik Sinner, che arriva dalla vittoria in quattro set contro il veterano Stan Wawrinka, affronta Alexander Zverev: il tedesco è un peso massimo, ma negli Slam è sempre andato ad un centesimo dal fare l’euro e qui a Flushing Meadows ha perso una finale incredibile (tre anni fa). Resta un match in equilibrio e che potrebbe fornire qualunque tipo di risultato, sicuramente però Sinner ha tutte le carte in regola per farlo suo e conquistare ancora una volta i quarti di finale. Vedremo quindi cosa succederà nella diretta degli Us Open 2023, sperando in bene per i nostri italiani impegnati oggi agli ottavi.

DIRETTA US OPEN 2023: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta degli Us Open 2023 bisogna ovviamente fare un focus anche sugli altri due ottavi nella parte alta del tabellone maschile. Il primo è Medveded De Minaur: il russo non ha avuto un anno brillantissimo, campione qui due anni fa non è più riuscito a ripetersi negli Slam ma oggi i quarti sono alla sua portata. È lui a essere favorito contro Alex De Minaur, australiano che non ha saputo confermare tutte le aspettative che c’erano su di lui ma ultimamente ha comunque avuto risultati soddisfacenti, su tutti la finale della Rogers Cup di Toronto che ha poi ha perso contro il nostro Sinner.

Abbiamo poi Draper Rublev: qui troviamo la sorpresa britannica Jack Draper, un altro giovane (classe 2001) bravissimo a demolire l’irriconoscibile Hubert Hurkacz e poi a non tremare contro un Michael Mmoh in grande forma. Oggi per Draper l’asticella si alza: Andrey Rublev negli Slam non è mai riuscito a esprimere il suo reale talento e sulla distanza dei cinque set ci sono avversari migliori di lui, ma se in giornata il russo può battere davvero chiunque e oggi nell’ottavo di finale degli Us Open 2023 part favorito. Potremmo dunque avere un derby russo e uno italiano ai quarti di New York, per quanto per Arnaldi si tratti di un’impresa possiamo sperare almeno sulla carta, i campi poi forniranno la loro insindacabile risposta…











