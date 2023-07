DIRETTA/ Vondrousova Jabeur (risultato finale 2-0) Wimbledon 2023: primo Slam per la ceca! (oggi 15 luglio)

DIRETTA VONDROUSOVA JABEUR WIMBLEDON 2023: SECONDO SET

Inizia benissimo ancora Vondrousova con il secondo set della partita. Il primo Game viene vinto proprio dalla tennista ceca con Jabour in netta difficoltà. Proprio nel momento peggiore della tennista tunisina, ecco che arriva la risposta sul campo di Wimbledon. Secondo Game che viene vinto proprio dalla tennista in svantaggio che riporta il risultato sul 1-1. Inizia adesso il terzo Game della partita, relativamente al secondo set. Terzo Game vinto ancora da Jabour con il risultato di 0:40, supremazia netta in campo. Ancora super Jabeur che vince anche il Game successivo ed allontana i fantasmi della sconfitta portandosi sul 1-3. Al via il quinto game che viene aperto dal punto di Vondrousova. 30:0 per la ceca che sta tornando nel match.

I ritmi sono alti più che mai con le due tenniste che non vogliono lasciare nulla al caso e si danno battaglia punto dopo punto. Risultato adesso di 4-4 nei game dopo il vantaggio di Jabeur in quello precedente. Al via il nono Game di gioco con il risultato di 15:15 dopo i primi due servizi. 30:15 e subito dopo 30:30, che intensità oggi a Wimbledon. 5-4 il risultato adesso con il nono game vinto dalla ceca che sta realizzando un super incontro. Match point per il secondo set di gioco, dopo i 3 punti consecutivi ed il risultato di 40:0. Vittoria anche nel secondo set per Vondrousova che si porta sul 2-0 e vince il titolo in questa meravigliosa sfida, risultato sorprendente alla vigilia. (Marco Genduso)

DIRETTA VONDROUSOVA JABEUR WIMBLEDON 2023: PRIMO SET

Inizia la finale di Wimbledon femminile, soltanto una delle due atlete verrà coronata campionessa al termine di questo scontro. Dopo una fase di riscaldamento, al via il match cone il primo punto del primo Game che viene realizzato da Jabeur che poi si fa pareggiare salvo poi sorpassare l’avversaria. Ritmi subito alti con le due tenniste che non stanno rischiando nulla con dritti e rovesci precisi. Primo matchpoint al primo game. Vittoria del primo game per Jabeur che parte benissimo portandosi sullo 0-1. I ritmi crescono con il secondo Game che viene vinto ancora Jabeur. Vondrousova sembrerebbe aver sentito il colpo ma dopo aver perso i due Game risponde a gran voce vincendo i due successivi. Il risultato adesso è di 2-2, con i ritmi che sono infuocati più che mai. Inizio adesso il quinto game, grande ritmo ed equilibrio che ne fanno da padrona.

Netto dominio di Jabeur nel quinto Game con la vittoria 0:40 e match point. Risultato di 2-3, ritmi veramente alti e partita emozionante. Sesto Game che non si discosta di ciò che avevamo appena visto nel quinto. Dominio totale della favorita di oggi, con un altro 0:40. 2-4 nei Game. Risponde Vondrousova con due punti successivi al servizio dell’avversaria. Ottimo moemnti di Vondrousova che vince due Game portandosi sul 4-4, equilibrio più che mai. Ancora altro grande Game, 5-4, ne manca uno per aggiudicarsi il primo Set di oggi. 6-4, termina così il primo set con una rimonta incredibile della tennista ceca. Al via il secondo set di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA VONDROUSOVA JABEUR WIMBLEDON 2023: LA FINALE FEMMINILE!

Vondrousova Jabeur, in diretta dal campo centrale dell’All England Lawn & Tennis Club di Londra alle ore 15:00 di sabato 15 luglio, è la finale femminile di Wimbledon 2023: finalmente stiamo per scoprire quale giocatrice sarà incoronata campionessa dello Slam sull’erba, e in ogni caso si tratterà di un nome inedito visto che Elena Rybakina, che aveva trionfato un anno fa, è stata eliminata ai quarti. Da una parte abbiamo Marketa Vondrousova: giocatrice mancina, già capace di raggiungere una finale Slam al Roland Garros (quattro anni fa), poi abbastanza crollata nelle prestazioni ma rinata in queste due settimane, con grandi colpi su Jessica Pegula e Elina Svitolina negli ultimi due match.

Dall’altra Ons Jabeur: per la tunisina terza finale negli ultimi cinque Slam, ma Elena Rybakina prima e Iga Swiatek poi le hanno cancellato il grande sogno, Ora, potrebbe realmente diventare la prima africana di sempre a vincere un Major e lo meriterebbe, anche solo per il modo con cui ha giocato qui a Londra con tanto di rimonte sulla Rybakina e ancora Aryna Sabalenka, che puntava il numero 1 del ranking: Adesso non resta che aspettare la diretta di Vondrousova Jabeur e scoprire chi vincerà il titolo femminile a Wimbledon 2023…

DIRETTA VONDROUSOVA JABEUR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI WIMBLEDON 2023

La diretta tv di Vondrousova Jabeur, finale femminile a Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA FINALE VONDROUSOVA JABEUR WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca dunque poco alla diretta di Vondrousova Jabeur, la finale femminile di Wimbledon 2023. È una finale inedita tra queste due giocatrici, che però come già detto in uno Slam avevano già raggiunto l’ultimo atto: sono stati giorni di prime volte per Marketa Vondrousova, che contro Elina Svitolina ha scritto la storia giocando la prima semifinale di sempre, a Wimbledon, tra due giocatrici che non facevano parte del seeding. La ceca ci crede: diremmo che sull’erba abbia un gioco più consono e dunque qualche favore in più nel pronostico, ma davvero non si può considerare inferiore una come Ons Jabeur.

La quale ha avuto una crescita esponenziale davvero interessante: arrivata non certo dal nulla, si è però rapidamente imposta all’attenzione del pubblico e quasi non ci siamo accorti di quanto fosse competitiva. La finale giocata qui lo scorso anno, e persa contro la Rybakina, è stata vendicata nei quarti di questa edizione; poi il capolavoro contro la Sabalenka, sotto di un set e un break e dall’altra parte della rete una giocatrice sempre più consapevole dei suoi mezzi, e straordinaria favorita per il titolo dopo le eliminazioni della già citata Rybakina e di Iga Swiatek. Ora, vedremo chi tra le due porterà a casa il titolo di Wimbledon 2023…











