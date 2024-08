DIRETTA US OPEN 2024: ANCORA TANTI ITALIANI AL 2° TURNO!

Grande giornata con la diretta Us Open 2024, perché giovedì 29 agosto si completa il programma del secondo turno: siamo nelle metà basse dei due tabelloni (maschile e femminile), torna in campo Jannik Sinner ma ci sono tanti italiani che proveranno a fare strada nel torneo dello Slam di Flushing Meadows, essendo che la giornata di martedì è stata positiva e, al netto di qualche eliminazione (quella di Fabio Fognini per esempio), ci sono ancora parecchi rappresentanti azzurri in corsa. A cominciare da un cresciutissimo Flavio Cobolli: il romano può davvero arrivare lontano e oggi se la vede con Zizou Bergs, belga che qualche apparizione costante nei tornei importanti la sta avendo.

Lo stesso si può dire di Matteo Arnaldi nei confronti di Roman Safiullin, e questa sfida nella diretta Us Open 2024 la potremmo presentare in maniera simile a quella di Mattia Bellucci che, per la prima volta nel tabellone dello Slam di New York, se la vede con l’australiano Christopher O’Connell. Entrambi favoriti? Arnaldi sicuramente, forse il bustocco potrebbe sentire maggiormente la pressione di un grande risultato ma siamo fiduciosi anche per lui, ora però proseguiamo con la presentazione della diretta Us Open 2024 perché sono impegnate anche due donne.

COME VEDERE LA DIRETTA US OPEN 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Ormai sappiamo bene che la diretta tv degli Us Open 2024 è appannaggio della televisione satellitare, o meglio di Sky: questa emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i match e lo fa innanzitutto con il canale dedicato Sky Sport Tennis (203 del decoder) con approfondimenti da studio in certe fasce orarie, poi ad affiancare la programmazione avremo anche Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la possibilità di seguire i vari match in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che è installabile e attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La mobilità riguarda anche la piattaforma Now Tv, alla quale dovrete essere abbonati.

DIRETTA US OPEN 2024: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Dicevamo allora delle donne nella diretta Us Open 2024: Sara Errani ha superato un difficile primo turno contro Cristina Bucsa ma a 37 anni ha ancora voglia di stupire, la sua prossima avversaria sarà Caroline Dolehide che è sicuramente una buona giocatrice, ma abbiamo tuttavia la sensazione che la bolognese, spinta anche dalla medaglia d’oro conquistata nel doppio alle Olimpiadi, le abbia dato una marcia in più con la possibilità di timbrare un grande risultato sulla scia di quello che Sara ci faceva vedere un decennio fa. In campo nella diretta Us Open 2024 anche Elisabetta Cocciaretto: primo turno dominante per l’anconetana, ma ora per lei l’asticella si alza.

La sua avversaria sarà infatti Anastasia Pavlyuchenkova: una veterana che ha già giocato una finale Slam (al Roland Garros) e nei Major è stata almeno una volta ai quarti in ogni torneo, una giocatrice di grande esperienza che, spesso e volentieri, sa dare il meglio di sé nei grandi appuntamenti. Non sarà dunque facile per la Cocciaretto superare il turno, ma anche qui possiamo dire che la diretta Us Open 2024 non le abbia consegnato una rivale tremendamente superiore e, di conseguenza, un en plein nella giornata di giovedì 29 agosto da parte dei nostri ragazzi sembra davvero possibile.