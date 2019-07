Diretta Usa Australia/ Streaming video e tv: finale d’oro per il basket (Universiadi)

Usa Australia, in diretta dal parquet del Pala Barbuto, è la partita di basket femminile in programma oggi mercoledì 10 luglio 2019: palla a due fissato per le ore 20,00. Si accende oggi la finale per la medaglia d’oro nel torneo di basket femminile per le Universiadi 2019 di Napoli. Ecco che finalmente possiamo assistere alla prima finale per gli sport di squadra un questa 30^ edizione delle Universiadi: in campo ci saranno due vere giganti della disciplina al femminile, che pure vantano una tradizione importante in questo tipo di manifestazione. La diretta Usa Australia di questa seta quindi sarà di certo un appuntamento da non perdere: ci attendiamo grande spettacolo da parte delle ragazze di coach Seebohm e Schaefer, vista poi la prestigiosa posta in palio

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA USA AUSTRALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Usa Australia di quest’oggi finale per la medaglia d’oro del basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. la Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la finale più prestigiosa in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA USA AUSTRALIA: IL CONTESTO

In attesa di capire a chi andrà la medaglia d’oro non ci resta che andare a ricordare come Usa e Australia sono arrivate oggi a contendersi il massimo titolo per il tabellone del basket femminile alle Universiadi 2018 di Napoli. Partendo dalle statunitensi ecco che il loro cammino è stato praticamente perfetto: gli Stati uniti infatti hanno chiuso la fase a gironi in testa con ben 6 punti e nessuno KO. Di seguito poi le americane hanno agilmente avuto la meglio sulla Cina, sconfitta per 87-49 e poi sul Giappone, sia pure con un più risicato 89-84. Imponente però anche il percorso delle Aussie fino alla finale Usa Australia di quest’oggi. Le australiane infatti nella fase a gruppi sono risultate le migliori nel girone D chiuso in testa a pieni punti: dopo l’Australia del basket femminile ha sopraffatto Cina Taipei ai quarti di 81-72 e pure il Portogallo poco fa (56-49 alla sirena finale). Ora quindi si torna in campo per la partita più importante di tutti, che mette in palio la medaglia d’oro: chi salirà sul tetto di Napoli?

