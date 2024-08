Big Match alle porte per questa diretta di USA Brasile, scontro che chiude la giornata olimpica di basket e che soprattutto ci porta l’ultima semifinalista per la lotta all’ora. Sapremmo chi vincerà dopo il fischio della prima sirena fissato per oggi 6 agosto alle 21,30. Da una parte abbiamo il miglior team americano dopo quello degli anni novanta, mentre per il Brasile si tratta già di un traguardo essere arrivati fin qui.

Il Re vuole un’altra medaglia per culminare la carriera, stiamo ovviamente parlando di James che in questa spedizione francese si gioca molto. Potrebbe entrare nella storia ma se fallisse, purtroppo il tifo non sarà clemente. C’è però da dire che i bookmakers sono dalla parte di Lebron con le quote.

DIRETTA USA BRASILE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per gustare ogni momento della diretta di Usa Brasile basta collegarsi ai canali Sport di Sky, che detiene questo tipo di partite olimpiche mentre per tutti gli utenti fuori casa sappiate che la piattaforma di streaming online NowTv trasmetterà il match, con le medesime modalità di Sky facendo parte dello stesso ecosistema.

DIRETTA USA BRASILE: IL CONTESTO

Il contesto della diretta di Usa Brasile sorride agli statunitensi che hanno dalla loro un cammino preolimpico senza sconfitte, con tanti armi nel proprio arsenale come Durant, Embiid e Curry. Tutti a fine carriera come Lebron, fatta eccezione per il centro. Quindi attenzione ai cali di forma ma storicamente i giocatori veterani danno il meglio di loro nell’ultimo ballo nazionale.

Basti pensare a Zidane, Chiellini e Bonucci per fare un paragone calcistico. Per il Brasile abbiamo un nome che è una garanzia oltreoceano: Cristano. Contro forte fisicamente che sa come difendere il canestro anche se manca nella fase offensiva. Vedremo se il Brasile saprà tenere testa ad una delle square più forti della storia del basket americano.

