DIRETTA VALENCIA ATALANTA/ Streaming video tv: ostacolo spagnolo prima del campionato

DIRETTA VALENCIA ATALANTA: SFIDA DA EUROPA

Test impegantivo per Gasperini la diretta Valencia Atalanta in preparazione del debutto in Serie del 13 agosto 2022, giorno in cui l’Atalanta di Gasperini affronterà la Sampdoria al Marassi nella prima di campionato. C’è stasera uno scoglio spagnolo da oltrepassare: il Valencia. La squadra spagnola affronterà difatti l’Atalanta oggi, sabato 6 agosto, in questa importante sfida che fa, sicuramente, ricordare a tutti i tifosi dei bergamaschi e chiunque nel mondo del calcio, il poker in Champions League nell’ultima sfida targata Josip Ilicic. Era Valencia-Atalanta 3-4: 10 marzo del 2020, Ilicic realizzava 4 gol nella stessa partita e mandava i nerazzurri ai quarti di finale di Champions League.

Con questo poker, lo sloveno, è diventato infatti il primo giocatore a realizzare quattro gol in trasferta in una gara ad eliminazione diretta nella storia della UEFA Champions League. Un dato impressionante, ma l’Atalanta adesso non è più la stessa, partendo proprio dallo sloveno che tanto bene fece in quell’incontro, ormai storico. Oggi, 6 agosto, gli spagnoli ospiteranno l’Atalanta al Mestalla nella 50^ edizione del Trofeo Naranja, torneo amichevole alle ore 21:00 allo stadio Mestalla.

VALENCIA ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Attendendo la diretta di Valencia-Atalanta, vi informiamo che non sono state ancora diffuse le informazioni per la trasmissione televisiva del match che si giocherà al Mestalla e sarà valido per la 50ª edizione del trofeo Naranja. Tifosi dell’Atalanta e non solo, che dovranno, pertanto, pazientare e sperare che vi siano cambiamenti per la messa in onda della diretta streaming video di Valencia Atalanta, vista anche l’importanza dello scontro tra la formazione bergamasca allenata dal condottiere Gasperini e il Valencia dell’italiano e campione del mondo Gennaro Gattuso, alla prima esperienza in Spagna come allenatore.

Valencia che affronterà alla prima di campionato il Girona il 14 agosto alle ore 19:30, in casa al Mestalla che prima di ospitare i biancorossi dovrà attendere ed accogliere i bergamaschi dell’Atalanta. Partita che, tuttavia, ancora non conosce il suo futuro televisivo ma che fa ricordare grandi momenti ai tifosi bergamaschi visto l’ultimo scontro con l’ex Palermo e Fiorentina Josip Ilicic in grande spolvero in quella magica serata.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA ATALANTA

Andiamo a spulciare le probabili formazioni della diretta Valencia Atalanta. Spagnoli che tra i pali posizionano Cillesen con il georgiano Mamardashvili che scalpita, difesa a 4 con Gaya, Diakhabi, Gabriel Paulista e Thierry Correia. Centrocampo con Racic, Soler e Guillamon. Tridente offensivo che prevede Maxi Gomez in posizione centrale con Castillejo, ex Milan, e Goncalo Guedes agire come sterni all spalle proprio dell’uruguayano. Dalla panchina ci sarà spazio a partita in corso per Hugo Duro e Musah.

Atalanta che prende sempre più idea del 3-4-2-1 di Gianpiero Gasperini che potrebbe aumentare gli uomini a centrocampo con la qualità di Ederson, prelevato quest’estate dalla Salernitana. Nel 3-4-2-1 con Juan Musso; in difesa spingono per partire dall’inizio Toloi, Okoli e Demiral. Zortea confermato sull’out di destra con Maehle sulla fascia opposta; centrocampo che offrirà Ederson e Freuler con De Roon in panchina. Batteria di seconde punte con Koopmeiners pronto a subentrare nel secondo tempo per schierarsi più avanti a supporto delle punte Duvan Zapata, con Muriel come 12esimo uomo in campo; dal primo dovrebbero agire Malinovskyi e Boga.

