Diretta Valencia Real Madrid/ Streaming video DAZN: che sfida al Mestalla! (Liga)

Valencia Real Madrid, in diretta dallo stadio Mestalla questa sera, domenica 15 dicembre 2019 alle ore 21.00, sarà sicuramente il piatto forte della diciassettesima giornata della Liga spagnola 2019-2020. Valencia Real Madrid sarà infatti la sfida di cartello in questo turno della Liga, a maggior ragione dopo quanto è successo in settimana in Champions League. Il Real Madrid ha vinto sul campo del Bruges per 1-3 e questa non è una notizia, mentre ha fatto sensazione il colpaccio del Valencia sul campo dell’Ajax, sconfitto per 0-1 ad Amsterdam nella partita che ha garantito al Valencia la qualificazione agli ottavi di Champions League addirittura come prima del proprio girone, lasciando invece fuori dalle “magnifiche 16” l’Ajax. Nella Liga, 26 punti in classifica per il Valencia e 34 per il Real Madrid: la posta in palio sarà molto pesante sia per gli uomini di Zinedine Zidane che lottano per il titolo, sia per i padroni di casa che in Champions League vogliono esserci anche l’anno prossimo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Real Madrid non sarà garantita. Il match della Liga spagnola infatti sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato spagnolo.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA REAL MADRID

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Valencia Real Madrid. Albert Celades deve fare i conti con tantissimi infortuni e dovrebbe proporre i padroni di casa con il seguente 4-4-2: Domenech in porta; linea difensiva a quattro con Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gayà da destra a sinistra; a centrocampo i mediani Parejo e Coquelin più gli esterni Torres e Soler, mentre in avanti Vallejo agirà in appoggio al centravanti Rodrigo. I numerosi assenti per infortunio accomunano Celades a Zidane, che dovrebbe proporre il 4-3-3 per il suo Real Madrid con Odriozola, Varane, Sergio Ramos e Carvajal davanti al portiere Areola; a centrocampo il terzetto di lusso composto da Modric, Casemiro e Isco, infine in attacco Rodrygo e Vinicius Junior ai fianchi di Benzema.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Valencia Real Madrid, in base alle quote offerte sulla partita dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Nonostante sia giochi a Valencia, il Real è considerato favorito e il segno 2 è proposto a 1,95. Quote molto simili invece per il successo dei padroni di casa e per il pareggio: segno X infatti quotato a 3,80 mentre il segno 1 varrebbe 3,60 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA