DIRETTA/ Varese Venezia video streaming tv: la parola a Walter De Raffaele

DIRETTA VARESE VENEZIA: PARLA DE RAFFAELE

In attesa della diretta di Varese Venezia, facciamo un passo indietro al successo della Umana Reyer nella precedente partita di campionato, nella quale Venezia ha espugnato il parquet di Trento. Un successo che in sala stampa coach Walter De Raffaele aveva commentato con queste parole: “E’ stata una partita non bella dove sono venuti fuori i problemi di tutte e due le squadre, anche se Trento più di noi, ed è stata certamente brava a rimanere aggrappata alla partita. Siamo certamente contenti di questa vittoria, molto importante e in un momento di grande difficoltà. Credo che la cosa più positiva per noi siano i sei giocatori in doppia cifra, era tanto che non ci succedeva. Solo grazie ai ragazzi delle giovanili riusciamo a fare degli allenamenti che possano avere questo nome”.

De Raffaele si era espresso anche su alcuni singoli della sua squadra: “Sanders sta provando a fare delle cose che gli potranno appartenere, ma che ora non possiede ancora del tutto, anche se a Trento l’anno scorso ha giocato una parte di stagione in quel ruolo dove ha grande talento per costruire. Echodas è stato bravo a farsi trovare pronto, Bramos ha fatto una gara di grande sostanza soprattutto quando poi, spostato nel quattro, ci ha dato una dimensione importante aprendo il campo e ne ha tratto giovamento insieme a Vitali. Devo dire però che tutti hanno avuto ottima attitudine al sacrificio, sapevamo che sarebbe stata una partita non bella e difficile, in cui tutti avrebbero giocato in ruoli diversi per minuti prolungati”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VARESE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Venezia non sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento con questo recupero della Serie A1 di basket sarà in esclusiva su Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LOMBARDI IN GRAVE DIFFICOLTÀ!

Varese Venezia è in diretta alle ore 20.30 di sabato 15 gennaio 2022: sfida valida per il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Contro il fanalino di coda Varese la Reyer arriva in ripresa dopo le ultime due vittorie in campionato contro Napoli e Trento, che hanno permesso alla formazione lombarda di riagganciare la zona play off. Coach De Raffaele chiede ai suoi di evitare cali di concentrazione: “È un’altra trasferta impegnativa, in questo calendario un po’ modificato. Affrontiamo una squadra, Varese, che sta attraversando un momento e un periodo di cambiamenti, sia di roster che di gestione, non ultimo il cambio di allenatore, quindi con tutto quello che ne conseguirà a livello di reazione emotiva. Noi però abbiamo l’obiettivo di portare a casa questa partita.”

Vista la difficile situazione di classifica, con la squadra ultima da sola a 6 punti a -2 da Cremona e Fortitudo Bologna, Varese ha optato per il cambio di allenatore, con l’olandese Roijakkers arrivato sulla panchina della formazione lombarda, che ha vinto in casa contro Tortona per poi incappare in un’ulteriore serie nera di quattro sconfitte consecutive in campionato. Come spiegato dal comunicato ufficiale del club, “per Roijakkers si tratta della prima avventura in Italia, ma alle spalle ha una lunga esperienza maturata nel campionato tedesco tra il Gottinga ed il Brose Bamberg.” Ultimi due precedenti favorevoli alla Reyer, con Varese che non batte Venezia dal 17 novembre 2019, 93-91 dopo i supplementari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Varese Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Varese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo di Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.30.



