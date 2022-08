Diretta/ Venezia Ascoli streaming video tv: i nuovi lagunari (Coppa Italia)

DIRETTA VENEZIA ASCOLI: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Venezia Ascoli, in diretta domenica 7 agosto 2022 alle ore 17.45 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I lagunari si presentano all’appuntamento profondamente rinnovati dopo la retrocessione dello scorso anno: l’avventura nella massima serie è durata solo una stagione e il Venezia per rilanciarsi ha puntato su Ivan Javorcic, artefice della storica promozione del Sudtirol in Serie B, per giunta con un record di minor numero di gol subiti.

L’Ascoli l’anno scorso in Serie B ha fatto molto bene raggiungendo i play off, tanto che il tecnico Sottil è stato scelto per guidare l’Udinese in Serie A. I marchigiani ripartono da Cristian Bucchi in panchina nella speranza di ripetere l’exploit e proseguire nel percorso di crescita. Il 28 novembre 2020 Venezia e Ascoli si sono affrontate per l’ultima volta finora allo stadio Penzo, vittoria per 2-1 dei lagunari in quell’occasione.

DIRETTA VENEZIA ASCOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Venezia Ascoli sarà trasmessa su Canale 20: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ASCOLI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Ascoli, match che andrà in scena allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Ivan Javorcic schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Zampano, Ceccaroni, Wiśniewski, Zabala; Črnigoj, Tessmann, Busio; Johnsen, Connolly, Pierini. Risponderà l’Ascoli allenato da Cristian Bucchi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano; Collocolo, Buchel, Saric; Lungoyi, Dionisi, Bidaoui.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Ascoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











