Diretta/ Venezia Cagliari streaming video tv: Sardi, ultime speranze (Serie A)

DIRETTA VENEZIA CAGLIARI: SARDI CON UN PIEDE IN B…

Venezia Cagliari, in diretta domenica 22 maggio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia sarà una sfida valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. Ultime residue speranze di salvezza per il Cagliari, che rischia di salutare la Serie A dopo 6 stagioni consecutive nella massima serie: ai sardi serve una vittoria in Laguna e soprattutto il mancato successo della Salernitana in casa contro l’Udinese, una vittoria dei granata condannerebbe i rossoblu anche in caso di vittoria al Penzo.

Il Venezia vuole chiudere con dignità un campionato in cui è stato il primo club a retrocedere, ma vincendo questa partita i veneti passerebbero dall’ultimo al terzultimo posto: magra consolazione ma i lagunari pareggiando contro la Roma all’Olimpico nello scorso match hanno dimostrato di saper gestire al meglio anche questa mesta transizione che li vede tornare in cadetteria dopo una sola annata nella massima serie.

DIRETTA VENEZIA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Venezia e Cagliari? La diretta Venezia Cagliari si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di Serie A si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Cagliari, match che andrà in scena al Pier Luigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Fiordilino, Haps; Johnsen, Cuisance; Nani. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Lovato, Ceppitelli, Altare; Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.











