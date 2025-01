DIRETTA VENEZIA EMPOLI (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Aprono le danze di questa giornata di Serie A le squadre della diretta di Venezia Empoli, come ogni settimana vi presentiamo un breve excursus dove analizzeremo le due compagini da un punto di vista matematico dando quindi lustro alle statistiche che le due squadre hanno collezionato in questa parte di stagione. Cominciamo da chi farà gli onori di casa, il Venezia può contare su Busio, il centrocampista che fa più inserimenti in Serie A senza giocare come trequartista. Per lui parliamo del 38% di palloni toccati dentro l’area avversaria, anche se paradossalmente gli xA quando lui è in campo non vanno su in maniera sostanziosa.

Per l’Empoli invece è un periodo sfortunato per Esposito, l’attaccante fino a questo momento ha realizzatolo 0% dei rigori che ha calciato, nessuno come lui dal 1976. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Venezia Empoli, vediamo insieme che tipo di partita sarà dal commento live. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco. EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VENEZIA EMPOLI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Venezia Empoli sarà trasmessa sabato 4 gennaio alle ore 15 su DAZN, che detiene i diritti di trasmissione della Serie A Enilive per la stagione 2024/25. Sarà possibile seguire la partita in streaming tramite l’app DAZN su dispositivi mobili e Smart TV.

MATCH DELICATO

Sabato 4 gennaio 2025 alle ora 15 Venezia ed Empoli apriranno il 2025 della Serie A con la prima partita del nuovo anno, la diretta Venezia Empoli, ultimo atto di questo girone d’andata. Sfida fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza. Il Venezia infatti, dopo un inizio disastroso, sembra aver invertito la rotta. Il tabellino dei lagunari dice infatti cinque punti nelle ultime quattro partite, comprese sfide complicatissime contro Napoli e Juventus. La zona salvezza ora per gli uomini di Di Francesco dista solo due punti.

Al contrario l’Empoli, dopo un’ottimo avvio di stagione, ha subito una brusca battuta d’arresto. La vittoria manca infatti dalla partita contro il Verona di inizio dicembre, da allora sono arrivate tre sonore sconfitte contro Torino, Atalanta e Genoa. Grazie al buon avvio gli empolesi sono ancora tranquilli al dodicesimo posto, ma entrare in un tunnel di risultati negativi potrebbe farli sprofondare risultando fatale.

VENEZIA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Venezia, schierato con un 3-5-2, vedrà Stankovic in porta, protetto dalla difesa formata da Idzes, Sverko e Altare. A centrocampo, Zampano e Carboni F. agiranno sulle fasce, mentre Nicolussi Caviglia, Busio ed Ellertsson occuperanno la zona centrale dietro l’attacco a due formato dalle punte Oristanio e Yeboah. L’Empoli potrebbe rispondere con un con un 3-4-2-1. Per D’Aversa il solito a Vasquez tra i pali, con una difesa composta da Goglichidze, Ismaijli e Cacace. Pezzella e Grassi saranno al centro, con Gyasi ed Henderson aii loro lati. Infine Esposito e Anjorin supportano l’unica punta, Colombo.

DIRETTA VENEZIA EMPOLI, LE QUOTE

Per la diretta Venezia Empoli si prospetta una partita equilibrata, che vede però leggermente favoriti i padroni di casa. Il successo del Venezia, dato il buon periodo di forma, è infatti quotato a 2.50, mentre quello dell’Empoli, reduce da tre sconfitte consecutive, a 3.20, stessa quota è riservata al pareggio. Interessante la quota Under 2.5, a 1.65, considerando la solidità difensiva di entrambe le squadre.