Diretta/ Venezia Empoli streaming video tv: lagunari per ripartire (Serie A)

DIRETTA VENEZIA EMPOLI: PUNTI PESANTI!

Venezia Empoli, in diretta domenica 16 gennaio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Lagunari chiamati a ripartire, nel girone d’andata il Venezia è stato una delle sorprese positive del campionato ma nelle ultime 7 sfide in Serie A la squadra di Paolo Zanetti ha raccolto solo 2 punti, vedendo ridursi a una sola lunghezza (però con una partita in meno disputata) il vantaggio sul Cagliari terzultimo e sulla zona retrocessione.

Diretta/ Atalanta Venezia (risultato finale 2-0): Maehle la chiude!

Dall’altra parte l’Empoli dopo il pirotecnico 3-3 in casa della Lazio è crollato in casa contro il Sassuolo: un 1-5 che ha rappresentato probabilmente la peggior prestazione stagionale dei toscani, a ridosso della zona Europa ma che hanno cominciato il 2022 evidenziando gravi problemi in difesa. All’andata il Venezia ha espugnato 1-2 il “Castellani”, con i lagunari vincenti 2-0 in Serie B nell’ultimo precedente casalingo contro i toscani, il primo novembre 2020. L’Empoli non vince al “Penzo” dallo 0-2 del 3 luglio 2020.

Probabili formazioni Atalanta Venezia/ Quote: quanto turnover per Gasp?

DIRETTA VENEZIA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Venezia Empoli di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Empoli, match che andrà in scena al Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Cuisance; Henry. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajili, Luperto; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Diretta/ Empoli Sassuolo (risultato finale 1-5): i neroverdi dilagano con i giovani!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA