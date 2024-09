VENEZIA GENOA, DI FRANCESCO ALL’ULTIMA SPIAGGIA?

La quinta giornata di Serie A si aprirà sabato 21 settembre 2024 alle 15,00 con la diretta Venezia Genoa con lo sfondo del suggestivo Pierluigi Penzo di Venezia. Le due formazioni arrivano da un momento di difficoltà con i padroni di casa che hanno perso tre delle ultime quattro partite.

Solo un punto per i veneti che, dopo il pareggio contro la Fiorentina alla seconda giornata, hanno perso le altre tre partite in malo modo mettendo già in discussione l’operato di Eusebio Di Francesco. Sono 5 i punti in classifica per il Genoa che è riuscito a vincere solo fuori casa contro il Monza ma arriva da un rivitalizzante 1 a 1 in casa contro la Roma arrivato negli ultimi secondi di partita.

DIRETTA VENEZIA GENOA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie A, ed in particolare la diretta Venezia Genoa, sarà visibile su DAZN che trasmetterà tutte le dieci partite della quinta giornata. Anche noi seguiremo questa partita con un diretta testuale che vi racconterà, passo dopo passo, le emozioni e le azioni principali del match.

VENEZIA GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Saranno fondamentali le scelte dei due allenatori nella diretta Venezia Genoa, partita molto delicata che potrebbe risolversi proprio con una mossa dalla panchina. Di Francesco continua con la difesa a tre dove Idzes è il punto fermo e formerà un terzetto con Svoboda e Schingtienne che arriva da una brutta prestazione contro il Milan ma troverà spazio se Altare e Sverko dovessero rimanere indisponibili. A centrocampo, Di Francesco dovrà fare a meno di Nicolussi Caviglia che si è fatto espellere a San Siro e lascerà spazio da un duo formato da Duncan e Busio con Andersen che potrebbe agire sulla trequarti.

Si imposta sul 3-5-2 l’idea di Alberto Gilardino che ha bisogno di un centrocampo più propositivo oltre che solido. Sia Thorsby che Frendrup sono chiamati a sostenere Pinamonti e uno tra Ekuban e Vitinha con il portoghese in vantaggio nel ballottaggio. Rimane in panchina ma pronto a giocare minuti importanti anche Ruslan Malinovskyi che è in ballottaggio con Thorsby e potrebbe essere una delle chiavi di questa partita vista la sua grande abilità nel tiro da fuori area.

VENEZIA GENOA, LE QUOTE

Utilizziamo le quote di Bet365 per approfondire il discorso relativo alla diretta Venezia Genoa. I padroni di casa, nonostante la spinta del Penzo, partono sfavoriti e vedono la loro vittoria a 3,20 contro il 2,25 per gli ospiti e il 3,20 per il pareggio X.