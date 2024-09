DIRETTA GENOA ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta Genoa Roma aprirà la domenica di Serie A con una sfida fra le più classiche del nostro calcio. Basterebbe osservare che nella sola Serie A ci sono la bellezza di 112 precedenti, con la Roma in netto vantaggio grazie a ben 54 vittorie a fronte di 33 successi per il Genoa e 25 pareggi. Nei dieci precedenti più recenti troviamo invece anche una partita di Coppa Italia, ma non cambia la costante della supremazia giallorossa, in questo caso con sei vittorie a fronte di tre pareggi e un solo successo per il Genoa.

In compenso, il Grifone può consolarsi pensando al fatto che, proprio un anno fa di questi tempi, l’ultima trasferta della Roma a Marassi terminò con un clamoroso 4-1 casalingo dei rossoblù giovedì 28 settembre 2023. La rivincita della Roma arrivò nel girone di ritorno ma con un più “normale” successo casalingo per 1-0 allo stadio Olimpico domenica 19 maggio scorso, però adesso per i capitolini c’è da sfatare il ricordo di quel crollo, uno dei momenti più bui della scorsa stagione – e una serata memorabile invece per il Genoa, naturalmente… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a una “tradizionale” diretta tv di Genoa Roma, ma dobbiamo specificare che questa partita della quarta giornata sarà comunque disponibile sui canali DAZN e DAZN1, che sono aperti sul decoder satellitare di Sky per gli abbonati ad entrambe le emittenti. Naturalmente poi il match potrà essere seguito in diretta streaming video sempre tramite la piattaforma DAZN, che è attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

GENOA ROMA: PRIMO LUNCH MATCH STAGIONALE!

Con la diretta Genoa Roma, in programma alle ore 12:30 di domenica 15 settembre e valida per la quarta giornata di Serie A 2024-2025, raccontiamo il primo lunch match stagionale: si torna a giocare in una fascia oraria che non è mai stata davvero digerita, inserita per esigenze televisive e che fornisce oggi la possibilità di rilancio per la Roma, che dopo tre partite non ha ancora vinto e soprattutto ha segnato un solo gol, facendosi battere in casa dall’Empoli ma anche pareggiando a Cagliari, prima di un pareggio contro la Juventus che tutto sommato è stato positivo, anche se certamente non ha risolto tutti i problemi.

Il Genoa era partito alla grande: pareggio contro l’Inter campione d’Italia e vittoria sul campo del Monza, poi nel momento della grande conferma, e di volare in testa alla classifica, il Grifone ha perso in casa contro il Verona ma è un incidente di percorso che ci può stare, la squadra per il momento ha fatto vedere di poter confermare le ottime cose dello scorso anno. Aspettiamo allora che la diretta Genoa Roma prenda il via, in queste poche ore che ci separano dal calcio d’inizio valutiamo in che modo le due squadre potrebbero presentarsi in campo a Marassi, facendo un breve excursus sulle probabili formazioni.

DIRETTA GENOA ROMA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Situazione complessa per Alberto Gilardino verso Genoa Roma, con Miretti e Norton-Cuffy indisponibili e qualcuno non al top come Bani e Junior Messias: in difesa è pronto De Winter per formare una linea con Vogliacco e Vasquez a protezione di Gollini, mentre a centrocampo a giocare sarebbe Malinovskyi, come mezzala tattica a fianco del regista Badelj e con Frendrup sull’altro interno, invece sulle corsie laterali ci aspettiamo Sabelli (ex della partita) e Aaron Martin che di fatto andranno anche a formare una difesa a cinque. Davanti Gilardino dovrebbe insistere sul tandem formato da VItinha e Pinamonti, come alternativa c’è soprattutto Ekuban che ha recuperato.

Daniele De Rossi cambia modulo: nella diretta Genoa Roma dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con la conferma di Gianluca Mancini e Ndicka e Hermoso favorito su Hummels nel ballottaggio tra i due parametri zero arrivati nei giorni scorsi. Saelemakers subito titolare con questo modulo, a sinistra gioca come sempre Angeliño; in mezzo è dubbio Lorenzo Pellegrini, pronto Baldanzi mattatore in Under 21 e con lui ecco Cristante in regia e un Manu Koné che ha dato ottime risposte fin qui. Davanti non sta benissimo Dovbyk: l’alternativa è Matias Soulé, altrimenti destinato alla panchina per fare spazio alla prima da titolare di Dybala.

PRONOSTICO E QUOTE GENOA ROMA

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Genoa Roma danno ragione ai giallorossi, che però non sono così largamente favoriti: è curioso notare come coincidano le opzioni della vittoria del Genoa e del pareggio, rispettivamente segno 1 e segno X, che in entrambi i casi vi farebbero guadagnare una somma pari a 3,25 volte quanto messo sul tavolo. L’opzione dell’affermazione della Roma, naturalmente regolata dal segno 2, con questo bookmaker vi garantirebbero una vincita corrispondente a 2,25 volte la vostra giocata.