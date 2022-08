DIRETTA VENEZIA GENOA/ Streaming video tv: sfida tra cadute dalla Serie A

DIRETTA VENEZIA GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La diretta Venezia Genoa andrà in scena domenica 14 agosto alle ore 20:45 e sarà il secondo big match di giornata dopo quello di venerdì sera tra Parma e Bari finito 2-2. Il calendario della Serie B ha subito fatto uno scherzetto ponendo queste due grandi squadre contro subito dopo essere scivolate in Serie B dalla massima serie. Il Genoa torna in Serie B, difatti, dopo molte stagioni in massiam serie sotto l’era Preziosi; lagunari, invece, la cui permanenza in Serie A è durata solamente un anno facendo emergere molta delusione ai tifosi dopo la precedente promozione in A tramite i playoff.

Genoa che durante il precampionato ha dato modo di informare tutti gli addetti ai lavori del proprio obiettivo: in tal senso l’acquisto di Massimo Coda dal Lecce, vincitore non solo della Serie B ma anche del titolo di capocannoniere del campionato. Numeri importanti per l’attaccante che viene da due vittorie del trofeo, individuale, più importante in cadetteria. Adesso Genoa nel suo presente e punta al terzo capocannoniere di fila. Venezia che invece vuole tornare nuovamente in Serie A ma prima deve aggiustare i pezzi pregiati persi nel maercato estivo come Aramu ed Henry. C’è grande attesa per scoprire come finirà la diretta tra Venezia e Genoa.

VENEZIA GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Venezia Genoa sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Venezia Genoa, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Venezia e Genoa possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

DIRETTA VENEZIA GENOA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Diano uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Venezia Genoa. Partiamo dai lagunari: il tecnico ex Sudtirol Javorcic si presenta con Joronen, grande arrivo dal Brescia, tra i pali, Zampano sulla fascia destra con il giovanissimo francese Remy a sinistra. In mezzo alla difesa Baudouin con il 17enne Camolese che può partire dal primo a sorpresa. Centrocampo a 3 con Tessman, Sandberg e Boudriga. In attacco cerca la maglia dal primo l’autore della doppietta Mikaelsson con Pecile e Novakovich, ex Frosinone, vicini a lui.

Genoa che andrà a Venezia con più certezze degli undici titolari avendo anche vinto nello scontro di Coppa Italia contro il Benevento per 3-2. In porta lo spagnolo Josep Martinez, difesa a 4 con lo svizzero comprato nel mercato di Gennaio Hefti e Sabelli sulle fasce e Bani-Dragusin coppia difensiva. A centrocampo lo spazio andrà al duo Badelj e Frendrup, entrambi scorso anno in Serie A. In attacco Massimo Coda è sicuro di partire dal primo ma dietro di lui c’è qualche dubbio seppur Portanova, Ekuban e Gudmundsson sembrano essere in vantaggio.

LE QUOTE DI VENEZIA GENOA

Andiamo ora a vedere le quote della diretta Venezia Genoa. Una possibile vittoria del Venezia che è ritenuta meno probabile rispetto a quella del Genoa ed è quindi quotata s 2.95 secondo l’agenzia di betting Snai. Genoa considetato favorito, e quindi la quota di una vittoria esterna è più bassa con 2.50 per Planetwin e Pokerstars, con 2.40 per Snai, Goldbet e Better. Pareggio che è proposto da Leo Vegas con l’interessante quota di 3.20, seguono le agenzie Goldbet e Better con 3.25.

