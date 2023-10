DIRETTA/ Venezia Parma streaming video tv: come sono andate le ultime sfide? (Serie B, 7 ottobre 2023)

DIRETTA VENEZIA PARMA: TESTA A TESTA

La diretta di Venezia Parma è di certo uno dei big match di questo turno di serie B. Le due formazioni si sono affrontate tante volte all’interno della loro storia: in ben 17 circostanze. Noi adesso vi analizziamo le ultime 5 sfide giocate tra il 2017 e il 2023. Nel 2017 il Parma ha avuto la meglio sul Venezia grazie al gol dell’attuale difensore Valerio Di Cesare, su assist di Scozzarella. Si giocava al campo Penzo di Venezia ed era la sesta giornata del campionato di serie B. Gara di ritorno che registrò un pareggio con il risultato finale di 1-1: ad andare a segno Firenze e Calaiò.

Nel 2019, in Coppa Italia, ancora il Parma ad avere la meglio su Venezia grazie alle reti realizzate da Gervinho e Iacoponi, il primo con una pregevole doppietta. Per la formazione lagunari rete realizzata da Aramu dagli 11 metri. Nel 2022 il risultato fu di 2-2, con la doppietta realizzata da Vazquez per il Parma e di gol nel finale per i padroni di casa sotto il segno di Pohjanpalo e Pierini. L’ultima sfida in ordine cronologico è stata quella giocata l’ultima giornata dello scorso campionato con il Parma ad avere la meglio grazie al gol nel finale firmato da Camara. Nel primo tempo gol di Vazquez e Pohjanpalo. (Marco Genduso)

VENEZIA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Venezia Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

AMARCORD AL PENZO

La diretta Venezia Parma, in programma sabato 7 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Penzo” di Venezia, sarà un match valido per la nona giornata del campionato italiano di Serie B. Sarà una sfida ricca di fascino tra due formazioni che, in passato, hanno dato vita a partite bellissime nella massima serie. E ora, finalmente, stanno disputando un torneo cadetto da protagoniste: i lagunari, infatti, hanno raccolto quindici punti mentre i ducali, ancora imbattuti, comandano la graduatoria con venti punti dopo aver vinto il big match contro la Cremonese.

VENEZIA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Venezia Parma, sfida in programma sabato 7 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Penzo” di Venezia. Tra i padroni di casa mister Paolo Vanoli deve verificare le condizioni dell’estremo difensore Joronen, al suo posto pronto Bertinato. In avanti Lella e Johnsen a supporto di bomber Pohjanpalo. Per i ducali allenati da Fabio Pecchia, invece, indisponibile Di Chiara che verrà sostituito da Ansaldi sulla corsia sinistra.

VENEZIA PARMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Venezia Parma danno per favorita la squadra di mister Bisoli con il segno 1 proposto a 2.45. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei calabresi è dato a 3.10 mentre il pareggio si gioca a 3.05.

