DIRETTA VENEZIA PEC ZWOLLE: AMICHEVOLE IN OLANDA PER LA TRUPPA DI DI FRANCESCO

Oggi, domenica 4 agosto 2024, è in programma una nuova amichevole per i lagunari di Eusebio Di Francesco, attesi dalla diretta Venezia Pec Zwolle a partire dalle ore 14:30. Si tratta di un test interessante per la compagine veneta che, giunta a questo punto della preparazione estiva, vuole capire a che punto si trova e se può competere con un avversario di livello come il PEC Zwolle, compagine di massima serie olandese che ha chiuso lo scorso campionato attorno alla metà classifica. La diretta Venezia PEC Zwolle incuriosisce parecchio la tifoseria lagunare, desiderosa di vedere all’opera la propria squadra e di conoscere da vicino il gioco di Di Francesco.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Raspadori per arrivare a Chiesa, Gilmour aspetta una cessione (4 agosto 2024)

Quello contro gli olandesi è certamente un impegno di tutto rispetto per la compagine veneziana, reduce da una serie di amichevoli e test positivi nel mese di luglio. L’unica sconfitta è arrivata contro il Genoa di Gilardino, mentre nei giorni scorsi la squadra arancioverde si è imposta per due reti a uno contro l’Utrecht. Adesso, tuttavia, è arrivato il momento di lasciare la parola al campo per la nuova amichevole di oggi, con l’inizio della diretta Venezia Per Zwolle ormai dietro l’angolo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Soumaré per il centrocampo, sfumano Sorloth e Dumfries (4 agosto 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA VENEZIA PEC ZWOLLE IN STREAMING VIDEO TV

Ci avviciniamo alla diretta Venezia PEC Zwolle e i tifosi delle due squadre si domandano se sarà possibile seguire la partita in streaming o in qualche piattaforma video. Ebbene la risposta è negativa. Infatti, la partita PEC Zwolle-Venezia, in programma domenica 4 agosto, non sarà visibile né in tv né in streaming. Nessuna copertura è prevista sui canali social delle squadre o su altre piattaforme, ad ogni modo è consigliabile seguire i canali sociali delle due società, che potrebbero fornire degli aggiornamenti sul risultato durante la sfida.

Diretta Parma Atalanta/ Streaming video tv: "anticipo" di Serie A al Tardini (amichevole, 4 agosto 2024)

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PEC ZWOLLE IN STREAMING VIDEO TV

Dando una sbirciata alle probabili formazioni in attesa della diretta Venezia PEC Zwolle, c’è grande curiosità attorno alle scelte di mister Di Francesco e mister Schreuder. La sensazione è che i tecnici punteranno sui seguenti undici in campo: VENEZIA (3-4-2-1) Joronen; Svoboda, Sverko, Idzes; Candela, Duncan, Crnigoj, Doumbia; Pierini, Oristanio; Gytkjaer. PEC ZWOLLE (4-2-3-1): Schendelaar; Goojer, Lutonda, Lam, Garcia; El Azzouzi, Reijnders; Van den Berg, Krastev, Velanas; Manu. Ci siamo quasi per l’inizio dell’amichevole di oggi, PEC Zwolle e Venezia sono pronte ad affrontarsi a viso aperto in questa sfida agostana che dirà molto sulla condizione tecnico tattica e fisica delle due formazioni.