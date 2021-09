DIRETTA/ Venezia Spezia video streaming tv: l’arbitro al Penzo è Rosario Abisso

DIRETTA VENEZIA SPEZIA: L’ARBITRO

In occasione della 4^ giornata del massimo campionato la diretta di Venezia Spezia sarà affidata al signor Rosario Abisso di Palermo: andiamo dunque a conoscere meglio il primo direttore di gara. Quest’ultimo ha diretto 72 match in Serie A, dove pure ha deciso di 330 ammonizioni, 15 espulsioni e 31 calci di rigore. Aggiungiamo che Abisso non ha mai incrociato il Venezia, mentre lo Spezia conta 3 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte su 7 incontri sotto la sua direzione. Va poi detto che oggi in terra veneta gli assistenti di linea saranno Domenico Rocca di Catanzaro e Andrea Zingarelli di Siena, insieme al quarto uomo Luca Massimi di Termoli, al VAR Marco DI Bello di Brindisi e all’AVAR Mauro Galetto di Rovigo.

DIRETTA VENEZIA SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Spezia sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

VENEZIA SPEZIA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Venezia Spezia, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. Lagunari in crescita dopo la prima vittoria nel nuovo campionato di Serie A ottenuta sul campo dell’Empoli. Dalla stagione 2001/02 i lagunari non giocavano nella massima serie e dunque dopo 19 anni hanno potuto brindare a un successo in A, ma va detto che anche nelle precedenti uscite contro Napoli e Udinese, nonostante sconfitte abbastanza nette, non avevano del tutto demeritato.

Lo stesso vale per lo Spezia reduce da un ko particolarmente bruciante, quello contro l’Udinese in cui in un match molto aperto i liguri hanno subito proprio allo scadere il gol del vantaggio avversario. Dopo la goleada subita contro la Lazio, la squadra bianconera resta al momento con un solo punto in classifica. 0-0 in Serie B il 14 dicembre 2019 nell’ultimo precedente in Laguna tra le due squadre, al 25 agosto 2018 risale l’ultimo successo veneziano in casa contro lo Spezia, 1-0 firmato da un gol di Bentivoglio.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SPEZIA

Le probabili formazioni di Venezia Spezia, match che andrà in scena allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Zanrtti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cmigoi, Busio, Heymans; Okereke, Henry, Johnsen. Risponderà lo Spezia allenato da Thiago Motta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pierluigi Penzo di Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



