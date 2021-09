Diretta/ Venezia Torino streaming video tv: granata per la continuità (Serie A)

DIRETTA VENEZIA TORINO: PARTITA COMBATTUTA!

Venezia Torino, in diretta lunedì 27 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Granata per la continuità dopo il deludente avvio di stagione con due sconfitte: anche le turno infrasettimanale contro la Lazio, nonostante la vittoria sfumata nel recupero, la squadra di Juric ha mostrato un piglio brillante, figlio delle precedenti vittorie contro Salernitana e Sassuolo. Inanellare un nuovo risultato positivo aprirebbe una dimensione nuova per il Toro dopo due stagioni di affanni.

Ci sarà comunque da fare i conti con un Venezia che ha saputo dare filo da torcere al Milan, che solo nella ripresa è riuscito a sfondare la resistenza difensiva lagunare nell’ultima partita disputata. Il Venezia è comunque fermo ai 3 punti conquistati contro l’Empoli in trasferta, per costruire un tesoretto valido per la salvezza sarà necessario avere un ritmo più alto. Ultimo precedente tra le due squadre in Serie B, il 20 maggio 2005, con vittoria per 0-3 del Toro. Al 9 novembre 2003, sempre nel campionato cadetto, risale invece l’ultimo successo lagunare contro i granata, con il punteggio di 2-1.

DIRETTA VENEZIA TORINO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Torino è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il lunch match della domenica di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Venezia Torino, match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Cernigoi; Aramu, Forte, Johnsen. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: V. Milinkovic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Pjaca; Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pierluigi Penzo di Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.



