DIRETTA VENEZIA TRRVISO/ Video streaming tv: salvezza archiviata per la NutriBullet

DIRETTA VENEZIA TREVISO: GLI SCENARI

Manca sempre meno al via della diretta di Venezia Treviso: a dire il vero gli scenari che riguardano queste due squadre sono ormai fissi. La NutriBullet è una delle uniche tre squadre – le altre sono Varese e Verona – che in questa ultima giornata di Serie A1 non debbano migliorare la loro posizione o raggiungere gli obiettivi: come già detto Treviso si è salvata aritmeticamente battendo la Virtus Bologna, ma la qualificazione ai playoff era cosa già ampiamente esclusa e dunque Marcelo Nicola e i suoi ragazzi si congedano da questo campionato pensando già a come costruire la stagione che verrà.

Venezia invece grazie a una bellissima rimonta ha timbrato la post season, e adesso deve difendere il suo quinto posto: la Reyer non può comunque salire più su avendo la doppia sfida diretta a sfavore nei confronti di Sassari, ma per lo stesso motivo potrebbe venire superata da Trento. Quale sarà dunque l’avversaria di Venezia nel primo turno dei playoff? In ogni caso senza fattore campo, gli orogranata sfiderebbero comunque vada la Dinamo o Tortona: dipende anche dalla corsa per il terzo posto tra loro due. Sia come sia, per Neven Spahija sarà un quarto di finale tutt’altro che semplice: ci sarà tutto il tempo per prepararlo nel migliore dei modi… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Treviso non è una di quelle che per la 30^ giornata di basket sono fornite dai canali della nostra televisione, in chiaro o per gli abbonati al satellite. Ricordiamo ovviamente che, in alternativa, tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN e dunque è accessibile ai suoi clienti: per gli altri, con visione in diretta streaming video, sarà possibile acquistare l’evento on demand. Infine, va detto che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

VENEZIA TREVISO: MOTIVAZIONI SCARSE!

Venezia Treviso, in diretta dal Taliercio alle ore 18:00 di domenica 7 maggio, si gioca per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Un derby veneto che chiude la regular season senza particolari motivazioni: Venezia è certa da tempo di giocare i playoff ma non può migliorare la sua quinta posizione, dunque non avrà a disposizione il fattore campo al primo turno e, eventualmente, difenderà soltanto il suo posto dall’assalto di Trento – con cui ha perso domenica scorsa – aspetto comunque relativo visto che l’avversaria non sarebbe troppo meno ostica (anzi).

Treviso invece si è definitivamente salvata con la vittoria sulla Virtus Bologna: il discusso successo sulla capolista (ormai ex) ha tolto le castagne dal fuoco per una NutriBullet che forse avrebbe anche potuto ambire alla post season, ma che comunque può dirsi soddisfatta di come siano andate le cose. La diretta di Venezia Treviso prenderà il via tra poche ore, nel frattempo noi possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal tardo pomeriggio qui al Taliercio di Mestre.

DIRETTA VENEZIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Venezia Treviso vivremo dunque una partita sempre sentita, ma che come detto ha importanza relativa. La Reyer si prepara ai playoff, archiviati da tempo grazie a un ottimo girone di ritorno: per Neven Spahija si tratta di scoprire se l’avversaria sarà Tortona o Sassari, ma in ogni caso non ci sarà il vantaggio del fattore campo e non è detto che la Bertram sia una rivale meno abbordabile del Banco di Sardegna, che anzi nelle ultime settimane ha lasciato intendere di poter giocare il ruolo della mina vagante in questa post season.

Treviso paga l’inizio pessimo di campionato; con il passare del tempo la NutriBullet ha trovato un po’ di ritmo e infatti la salvezza è arrivata anche in anticipo (come era già stato nella passata stagione), ora bisognerà vedere quali saranno le eventuali conferme nel progetto tecnico perché una piazza del genere non può rimanere a lungo senza playoff e soprattutto non può giocare ogni singola stagione con l’acqua alla gola. Dunque Treviso chiude la sua regular season con un derby veneto importante, ma è giustamente già proiettata a capire come dovrà impostare la stagione 2023-2024.











