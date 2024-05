DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: Max Heidegger protagonista? (gara-4, 31 maggio 2024)

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: IL PROTAGONISTA

Un potenziale protagonista nella diretta di Venezia Virtus Bologna può essere Max Heidegger, che è stato determinante nella vittoria della Reyer in gara-3: per il playmaker di Los Angeles sono arrivati 14 punti con 5/8 al tiro e 3/5 dall’arco, la terza prestazione in doppia cifra nel corso di questi playoff. Heidegger è stato il rinforzo invernale di Venezia, che lo ha acquistato dalla G-League; il playmaker aveva avuto un’esperienza nel Baskonia e dunque si era anche confrontato con l’Eurolega, la Reyer lo ha acquisito nel tentativo di aggiungere fosforo in regia ma anche un altro giocatore che potesse avere punti nelle mani.

DIRETTA/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 78-73): Reyer, che ribaltone! (gara-3, 29 maggio 2024)

Nella serie contro Reggio Emilia Heidegger ha chiuso con 7,2 punti e 8/21 dall’arco, poco meno del 40%, mentre nelle tre gare che ha giocato contro la Virtus Bologna le sue cifre statistiche parlano di 11,7 punti ma tirando il 33,3% dalla lunga distanza (6/18). Il principale problema di Heidegger è certamente la continuità: ha giocato bene in gara-1 della semifinale ma poi nel secondo episodio il suo minutaggio è praticamente dimezzato e il playmaker ha avuto solo 6 punti con 2/7 dal perimetro. Decisivo come già detto in gara-3, adesso Neven Spahija spera di ritrovare il miglior Heidegger per forzare la quinta partita di questa entusiasmante serie, per giocarsi il tutto per tutto alla Segafredo Arena. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 79-78): Cordinier la decide! (gara-2, 26 maggio 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA DI VENEZIA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo una volta di più, essendo che le informazioni sulle semifinali playoff seguono ormai lo stesso canovaccio, che la diretta tv di Venezia Virtus Bologna sarà trasmessa in chiaro: anche gara-4 di questa serie andrà infatti in onda su DMAX, il canale è al numero 52 del digitale terrestre ed è solo una delle modalità per seguire questo match, visto che un’altra è prevista su Eurosport 2, per gli abbonati alla televisione satellitare, al numero 211 del decoder mentre per la diretta streaming video, sempre avendo sottoscritto un abbonamento, potrete affidarvi alla piattaforma DAZN.

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 103-89): decide Belinelli! (gara-1, 24 maggio 2024)

REYER PER IMPATTARE!

Alle ore 20:45 di venerdì 31 maggio si gioca gara-4 di Venezia Virtus Bologna: partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Guido Giovannetti e Denny Borgioni, rappresenta il secondo appuntamento al Taliercio nella semifinale playoff di basket Serie A1 2023-2024. Non è ancora finita: finalmente, dopo due rimonte sfiorate alla Segafredo Arena, Venezia è riuscita a superare un brutto primo tempo e tornare sulla Virtus Bologna battendola, riaprendo una serie che però sarà comunque chiusa se la Segafredo riuscirà a fare il blitz esterno questa sera, prendendosi la terza vittoria.

È però una Reyer che nel corso delle tre gare disputate ha dimostrato di essere molto più vicina alla Virtus Bologna di quanto si pensasse: di fatto le due squadre si sono equivalse e il 2-1 dipende sostanzialmente da piccoli dettagli, che gli orogranata possono limare ulteriormente per regalarsi il ritorno in Emilia per gara-5. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta di Venezia Virtus Bologna, aspettandone la palla a due proviamo ad approfondire ulteriormente quanto ci attende sul parquet del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: GARA-5 O SERIE CHIUSA?

Lo abbiamo detto, lo ripetiamo: la diretta di Venezia Virtus Bologna rappresenta la possibilità per la Reyer di forzare il quinto episodio della semifinale, che ovviamente giocherebbe in trasferta, e per la Segafredo di chiudere i conti e volare alla quarta finale scudetto consecutiva. La squadra di Luca Banchi in questi playoff è apparsa leggermente scarica sul piano fisico: lo dice anche il modo in cui in ogni singola partita si è fatta rimontare nel secondo tempo, esaurendo le energie anche se poi nelle due gare casalinghe è riuscita a portare a casa la pagnotta.

Sono state due vittorie fondamentali, perché anche adesso in gara-4 la Virtus Bologna ha a disposizione il match point; contro Tortona aveva perso due volte in trasferta per poi chiudere alla Segafredo Arena, anche la Reyer era stata costretta a cinque partite da Reggio Emilia anche se in una serie profondamente diversa. Si tratta di lasciar parlare i protagonisti sul parquet, sperando che anche questa gara-4 di semifinale sia entusiasmante, e tra qualche ora scopriremo se avremo la quinta decisiva partita nella serie o invece Venezia dovrà già ripartire dalla prossima stagione, lasciando la finale alla Virtus Bologna,











© RIPRODUZIONE RISERVATA