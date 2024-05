DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: Cordinier e due liberi vitali (gara-3, 29 maggio 2024)

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: IL DATO

Come dato nell’attesa della diretta di Venezia Virtus Bologna possiamo indicare quello relativo a Isaia Cordinier. È stato come detto il francese a decidere gara-2 della semifinale playoff: Cordinier ha subito fallo da Aamir Simms quando mancavano 4 secondi alla sirena (il tempo restante è stato in realtà rivisto dagli arbitri, perché il cronometro si era fermato dopo), ha mancato per un soffio l’azione potenziale da 3 punti ma si è comunque presentato in lunetta, sul 77-78 in favore di Venezia, con l’opportunità del sorpasso. Qui arriva il dato interessante: prima di gara-2 della semifinale Cordinier aveva un perfetto e incredibile 18/18 ai liberi nelle sei partite di playoff disputate, ma nella serata di domenica aveva tirato 3/6.

Il francese è stato glaciale, ritrovando la concentrazione nel momento più importante: per lui 2/2 a sorpasso Virtus Bologna, poi certificato dalla difesa di squadra, e in particolare di Daniel Hackett, sull’ultimo possesso di Rayjon Tucker. Per Cordinier 10 punti con 2/5 dal campo: anche lui fondamentale in una serata in cui alla Segafredo è mancato il miglior Tornike Shengelia, limitato dai falli (infatti è uscito anzitempo) come anche Alessandro Pajola, altro elemento che alla fine potrebbe influire nell’economia della diretta di Venezia Virtus Bologna, ma attendiamo con ansia la gara-3 di questa sera. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI VENEZIA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Come sempre per le semifinali playoff, la diretta tv di Venezia Virtus Bologna andrà in chiaro: l’appuntamento è quello consueto e cioè su DMAX, canale che trovate al numero 52 del digitale terrestre e che dunque vi permetterà di seguire gara-3 della serie. In alternativa, per gli abbonati alla televisione satellitare, rimane valida l’opzione di Eurosport 2 al numero 211 del decoder di Sky; poi la visione in diretta streaming video di Venezia Virtus Bologna che sarà garantita dalla piattaforma DAZN, che dall’inizio della stagione fornisce tutte le partite del campionato di basket Serie A1 e prosegue la sua programmazione anche ai playoff.

VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: LA SERIE VA AL TALIERCIO!

Sale la grande attesa per la diretta di Venezia Virtus Bologna: la serie della semifinale playoff si sposta al Taliercio e alle ore 20:45 di mercoledì 29 maggio vivremo gara-3, nella stagione di basket Serie A1 2023-2024 stiamo per arrivare alla resa dei conti e il palazzetto di Mestre ospita un episodio vitale per la Reyer, che alla Segafredo Arena ha scialacquato per due volte la possibilità di fare lo scherzetto alla testa di serie numero 1. Se fossimo arrivati al Taliercio sul 2-0 per Venezia non avremmo avuto granchè da dire, invece siamo 2-0 per la Virtus Bologna, che si è salvata in entrambe le occasioni.

Il canovaccio è stato lo stesso: due primi tempi sontuosi giocati dalle V nere che hanno superato i 20 punti di vantaggio, ma poi nella ripresa sono crollate permettendo il rientro di una Reyer che in tutte e due le gare è andata davvero ad un passo, cioè un possesso, dal blitz. Adesso quindi Neven Spahija, nonostante le ottime sensazioni, si trova a fronteggiare il primo match point avversario; deve vincere per forzare gara-4 e vedremo come andrà nella diretta di Venezia Virtus Bologna, intanto proviamo a valutare alcuni dei temi principali che potrebbero essere toccati questa sera.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: MATCH POINT SEGAFREDO

Avremo dunque un’appassionante diretta di Venezia Virtus Bologna, e si riparte dall’incredibile vittoria della Segafredo domenica sera: come detto, la Virtus Bologna ha nuovamente gettato alle ortiche un più che confortante vantaggio ed è arrivata sotto di un punto a 4 secondi dal termine. Decisivi sono stati due tiri liberi di Isaia Cordinier; Venezia però ha avuto la palla per vincere e pareggiare la serie, ma Rajyon Tucker (anche grazie all’ottima difesa di Daniel Hackett) ha pasticciato non riuscendo a tirare oltre la sirena.

La Virtus Bologna si è salvata ancora una volta; la Reyer arriva al Taliercio avendo sfiorato due rimonte pazzesche e con la forte sensazione di aver mancato splendide opportunità per trovarsi in vantaggio e poter chiudere i conti davanti al proprio pubblico, ma questi sono i playoff e non conta di quanto si riesca a battere l’avversario o, al contrario, quale sia lo scarto nella sconfitta, l’importante è il tabellino della serie e questo dice 2-0 in favore delle V nere, che ora vorranno evitare di tornare alla Segafredo Arena come già accaduto nei quarti contro Tortona, e hanno a disposizione due partite per provare a chiudere in anticipo e prendersi la finale scudetto.











