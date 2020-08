Diretta Venezia Treviso/ Streaming video tv: derby veneto in Supercoppa (basket)

Venezia Treviso sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Federico Brindisi: alle ore 18:00 di domenica 30 agosto la partita è valida per la prima giornata nel gruppo C della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Un derby veneto molto interessante, tra due squadre che hanno comunque storie recenti molto diverse: in virtù della cancellazione della passata stagione, la Reyer resta l’ultima compagine ad aver vinto lo scudetto e tecnicamente è campione d’Italia in carica, mentre la De’ Longhi è riuscita a tornare in Serie A1 per la prima volta dall’addio dei Benetton e chiaramente deve ancora costruire un progetto solido e che la porti tra le prime a livello nazionale, come era un tempo. Di questo girone di Supercoppa fanno parte anche Trieste e Trento, le altre squadre del Nord-Est del Paese; ora aspettiamo con trepidazione la diretta di Venezia Treviso, nel frattempo possiamo fare una valutazione su quelli che possono essere i temi principali legati alla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Treviso sarà trasmessa su Eurosport, che ha acquistato i diritti per la Supercoppa Italiana 2020: da valutare però se sarà proprio questa sfida quella scelta dall’emittente, che è disponibile sia sul digitale terrestre che sulla televisione satellitare, e anche sulla piattaforma DAZN. Eventualmente, gli appassionati potranno sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player e assistere al match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VENEZIA TREVISO: SITUAZIONE E CONTESTO

Continuando l’analisi su Venezia Treviso, bisogna anche dire che le differenze riguardano anche i roster con i quali le due squadre iniziano la stagione: quello della Reyer è rimasto praticamente identico nelle ultime stagioni, tanto che ci sono appena due nuovi acquisti tra cui quello di Isaac Fotu, che l’anno scorso vestiva la canotta biancoblu dell’Universo Basket. Max Menetti invece si trova tra le mani un gruppo che è del tutto diverso: le uniche conferme sono quelle del veterano David Logan (38 anni il prossimo Santo Stefano), di Matteo Chillo e del playmaker Matteo Imbrò, un giocatore sul quale costruire il futuro. Gli altri sono tutti nuovi: intrigano in particolar modo le firme di Jeffrey Carroll e Christian Mekowulu, due giocatori che l’anno scorso erano in Serie A2 e hanno dimostrato di poter fare molto bene.

Il piano della società trevigiana sembra essere questo: provare a pescare dalla lega inferiore scommettendo sul salto di qualità, anche se poi da Cremona è arrivato Nicola Akele che potrebbe avere il ruolo di ala grande titolare. Vedremo: sicuramente per questa partita di Supercoppa la Reyer parte fortemente favorita, ma siamo alla fine di agosto dopo una sosta lunghissima e dunque le sorprese potrebbero realmente essere dietro l’angolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA