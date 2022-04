Diretta Venezia Udinese/ Streaming e video tv: lagunari per la salvezza (Serie A)

DIRETTA VENEZIA UDINESE: SFIDA PER LA SALVEZZA

Nella 32esima giornata di Serie A in campo anche la sfida in diretta tra Venezia e Udinese. Le due squadre arrivano da due momenti differenti. I lagunari sono reduci da 5 sconfitte consecutive, l’ultima contro lo Spezia, dolorosissima visto che il gol di Gyasi è arrivato al 94′. L’Udinese invece ha vinto l’ultimo match in rimonta contro il Cagliari.

La squadra di Zanetti è al momento a 22 punti in classifica, con una gara ancora da recuperare. Il Cagliari, che occupa la prima posizione della zona salvezza, è a 25 punti. Una vittoria sarebbe dunque fondamentale per sperare di mantenere la categoria. L’Udinese è invece a 33 punti ma con ancora due gare da recuperare.

DIRETTA VENEZIA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La gara in diretta tra Venezia e Udinese sarà dunque molto importante per la salvezza. I lagunari sono costretti a vincere per sperare di mettere in cassaforte punti, a 6 giornate dalla fine del campionato. Dove si potrà guardare il match? La sfida della 32esima giornata di Serie A si potrà seguire su Dazn ma anche su Sky e di conseguenza su Now Tv. La gara in programma oggi, alle 15:00, si potrà vedere anche in streaming tv su Sky Go, applicazione di Now Tv e lo stesso Dazn, che si può anche installare su smartphone, tablet o pc.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA UDINESE

Scopriamo le probabili formazioni della diretta Venezia Udinese. Dionisi dovrebbe puntare sul 4-3-3 e recupererà Henry, che torna dal turno di squalifica. Dovrà però fare a meno negli infortunati Lezzerini e Romero, mentre non avrà squalificati. Per Cioffi, invece, squalificato Pereyra, mentre tra gli indisponibili ci sarà Santurro. Deulofeu e Perez sono recuperabili e il primo dovrebbe partire titolare.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke

Lezzerini, Romero. All. Zanetti

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Come finirà la sfida in diretta tra Venezia e Udinese? I lagunari riusciranno a mettere in cassa i punti fondamentali per la salvezza, o passerà l’Udinese? Scopriamo insieme le quote del match e dunque ciò che dicono i bookmakers. Secondo la Snai, il risultato più probabile è il 2, dunque la vittoria dei bianconeri, che viene data a 2.2. Il pareggio tra le due formazioni è quotato invece 3.3. Meno probabile, secondo i bookmakers, la vittoria della squadra di casa, che viene data a 3.4. L’andamento della sfida rispecchierà quelle che sono le quote date dalla Snai? Non ci resta che scoprirlo.

