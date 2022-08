Diretta/ Verona Bari streaming video tv: il ritorno dei Galletti (Coppa Italia)

DIRETTA VERONA BARI: I PRECEDENTI

Verso la diretta di Verona Bari, dobbiamo osservare che questa partita oggi valida per i trentaduesimi di Coppa Italia vanta una buonissima tradizione anche nella manifestazione, dove infatti contiamo sei precedenti con ben quattro vittorie per l’Hellas, più un pareggio e un successo per il Bari. Il Verona conferma la sua superiorità anche nel bilancio generale delle partite contro i pugliesi: contiamo infatti sessantotto precedenti in partite ufficiali, con un bilancio di ventotto successi per i gialloblù, ventidue pareggi e diciotto vittorie per il Bari.

DIRETTA/ Venezia Ascoli video streaming tv: la caccia al "bis"... (Coppa Italia)

Di conseguenza i veneti sono in vantaggio (97-80) anche nel bilancio dei gol segnati, mentre considerando solamente le trentadue partite giocate finora in casa del Verona, ecco diciotto vittorie per l’Hellas, undici pareggi e solamente tre colpacci esterni per il Bari. Volendo considerare infine solamente le sfide più recenti, le ultime dieci partite fra Verona e Bari sono state giocate dal mese di dicembre 2005 in poi, tutte in Serie B, clamorosamente senza alcuna vittoria per i pugliesi: il bilancio è infatti di ben otto successi per il Verona – tra l’altro nelle ultime otto sfide consecutive – più due pareggi. Il Bari saprà spezzare questa maledizione? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ West Ham Manchester City video streaming tv: precedenti, supremazia Citizens

DIRETTA VERONA BARI: IL RITORNO DEI GALLETTI

Verona Bari, in diretta domenica 7 agosto 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I Galletti sono pronti al ritorno sulla scena che conta del calcio italiano dopo l’agognata promozione dalla Serie C e il fallimento. I pugliesi hanno già superato un turno preliminare di Coppa Italia contro il Padova e ora puntano a un torneo di consolidamento in cadetteria, da affrontare dalla prossima settimana.

Prima c’è da sfidare però un Verona che dopo tre stagioni a ridosso della zona europea vuole stupire con Gabriele Cioffi in panchina. Ultima amichevole per gli scaligeri un pirotecnico 4-3 contro la Cremonese neopromossa in Serie A, con la squadra che sembra pronta a una svolta offensiva anche se alcuni pezzi pregiati come Simeone e Ilic potrebbero partire prima della fine del mercato. Verona e Bari tornano ad affrontarsi allo stadio Bentegodi dall’ultimo precedente in Serie B datato 27 novembre 2016, allora la spuntarono di misura gli scaligeri con il punteggio di 1-0.

Cristiano Ronaldo, continui passaggi all'indietro/ Video: esperienza United finita?

DIRETTA VERONA BARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Verona Bari sarà trasmessa su Italia 1: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BARI

Le probabili formazioni della diretta Verona Bari, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA