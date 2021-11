DIRETTA/ Verona Cagliari video streaming tv: al Bentegodi arbitra Matteo Marcenaro

DIRETTA VERONA CAGLIARI: L’ARBITRO

La diretta di Verona Cagliari è affidata al signor Matteo Marcenaro, genovese di 33 anni: gli assistenti al Bentegodi saranno questa sera Carbone e Avalos, il quarto uomo sarà Davide Massa mentre Irrati e Bindoni si occuperanno, rispettivamente, di Var e Avar. Le cifre stagionali di Marcenaro ci parlano di una buona presenza in Serie B: sono infatti 6 le partite dirette nel campionato cadetto, unendoci anche quella di Coppa Italia (Como Catanzaro per il turno preliminare) abbiamo un dato che ci parla di 5,1 ammonizioni, che non sono poche, con anche due espulsioni ed entrambe arrivate per rosso diretto.

Diretta/ Cagliari Milan Primavera (risultato finale 2-1) streaming: accorcia Rossi

Un rigore assegnato, in Pisa Ascoli del primo novembre; attenzione perché Marcenaro, lo vediamo dai suoi numeri, è un arbitro che quando serve sa usare le sanzioni disciplinari. Lo ha dimostrato in particolar modo in Cittadella Vicenza, del 21 agosto: nella prima giornata di Serie B l’arbitro di Genova ha ammonito addirittura 10 giocatori (quattro di questi tra 87’ e triplice fischio, il finale è stato convulso), in un match terminato 1-0 a favore dei padroni di casa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sampdoria Verona (risultato finale 3-1): Murru arrotonda il punteggio!

DIRETTA VERONA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Verona Cagliari, perché la partita sarà trasmessa soltanto su DAZN: questa è una delle sfide che per la 15^ giornata di campionato sono esclusiva della piattaforma, di conseguenza la visione sarà riservata soltanto agli abbonati che la potranno seguire in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

VERONA CAGLIARI: TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Verona Cagliari, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sardi ancora ultimi in classifica dopo la mancata vittoria nello scontro a fondo classifica contro la Salernitana, in cui il successo è di nuovo sfuggito in extremis ai rossoblu. Lo Spezia terzultimo è ancora lontano 3 sole lunghezze ma tarda ad arrivare una scossa per una squadra che ha raccolto 2 soli punti nelle ultime 6 partite.

Diretta/ Verona Torino Primavera (risultato finale 1-4): show granata nella ripresa

Dopo 5 risultati utili consecutivi nell’ultimo weekend di campionato è tornato a cadere anche il Verona, che si è fatto rimontare a Genova dalla Samp incassando un tris nel secondo tempo dopo il vantaggio di Tameze. Un calo di tensione dopo un momento estremamente positivo. Il 6 dicembre 2020 1-1 nell’ultimo precedente a Verona tra gli scaligeri e i sardi, Al 26 giugno 2020 risale l’ultima vittoria gialloblu in casa, 2-1, mentre il Cagliari non vince a Verona dall’1-2 dell’8 maggio 2004, in Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Verona Cagliari, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Igor Tudor schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Miguel Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Risponderà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Caceres; Nandez, Marin, Oliva, Dalbert; Joeo Pedro, Keita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Verona Cagliari in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 1.60 mentre viene fissato a 4.25 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 5.25 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA