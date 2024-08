DIRETTA VERONA CESENA, MATCH DI COPPA AL BENTEGODI

Ci siamo, la diretta Verona Cesena sta per cominciare con i gialloblu che oggi 10 maggio 2024 sfideranno, alle ore 1830, i bianconeri nel match valevole per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Sarà il debutto per l’ex Venezia Paolo Zanetti sulla panchina degli scaligeri.

Il Verona non ha mai perso in questo pre-campionato, iniziato a fine luglio con il 4-0 contro i Dilettante Veronese fino all’1-0 con i greci dell’Asteras. Nel mezzo anche il 5-1 contro la Virtus Verona (gol di Mosquera, Mitrovic, Cisse, Livramento e Suslov) e il pareggio con la Feralpi Salò per 2-2.

Il Cesena invece ha dovuto limitarsi ad una sola amichevole, quella contro il Forlì vinta 4-1, dato che il focus era subito per la sfida contro il Padova del 4 agosto terminata 3-1 in virtù delle reti di Kargbo, Shpendi e Francesconi, rendendo vano il momentaneo 2-1 di Bortolussi e strappando il pass proprio per il match contro il Verona.

Curiosità: nella passata stagione, il Bologna è stata la squadra che ha eliminato sia il Cesena ai 32esimi che il Verona ai 16esimi, entrambe con il risultato di 2-0. Vedremo invece questa volta, al Bentegodi, cosa accadrà tra le due compagini.

VERONA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per chiunque voglia vedere la diretta Verona Cesena dovrà semplicemente accendere la televisione su Italia 1, canale sei del digitale terreste, per goderci lo spettacolo della Coppa Italia. Mediaset detiene infatti tutti i diritti della competizione.

Se per qualsiasi motivo non potrete assistere alla sfida da tv, allora non c’è problema: Mediaset Infinity è la soluzione, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, tablet e computer.

VERONA CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Verona Cesena vedono i gialloblu schierarsi con il modulo 4-2-3-1. In porta Montipò difeso qualche metro più avanti da Coppola, Tchatchoua, Magnani e Frese. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Silva e Duda con i nuovi acquisti Harroui e Mosquera a condividere la trequarti con Lazovic. Davanti spazio per Livramento.

VERONA CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Verona Cesena danno per favorita la squadra di casa, complice anche il salto di categoria tra le due squadre. La vittoria scaligera nei 90′ è data a 1.57 contro la quota 4 del 2 fisso, con il pareggio a 3.80.

Ricordiamo che non essendoci i supplementari, la quota del “passaggio turno” è semplicemente un’estensione dell’1X2: insomma, se giocate il passaggio del turno di una delle due squadre e la partita finisce X, siete ancora in gioco sperando nei rigori. La quota del Verona è di 1.30 mentre la qualificazione bianconera a 3.40.