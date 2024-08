DIRETTA CESENA PADOVA: TURNO PRELIMINARE DI COPPA ITALIA AL MANUZZI

Oggi, domenica 4 agosto 2024, si disputa il turno preliminare di Coppa Italia all’Orogel Manuzzi di Cesena. La diretta Cesena Padova, in programma alle ore 20:30, metterà a confronto due squadre interessanti e che approcciano alla nuova stagione con ritrovata ambizione. Questa partita segna l’inizio ufficiale della competizione per il Cesena, che nella stagione 2023/24 ha vinto il girone di Serie C e la Supercoppa di categoria. Il Padova, dal canto suo, si prepara a sfidare i romagnoli per accedere ai trentaduesimi di finale e regalarsi la partita contro una squadra di Serie A, il Verona, il prossimo 10 agosto.

Diretta Avellino Juve Stabia/ Streaming video tv: è subito derby campano! (Coppa Italia, 4 agosto 2024)

La diretta Cesena Padova è dunque una partita dai mille risvolti, coi padroni di casa chiamati a confermarsi e a sconfiggere un Padova che venderà a caro pezzo la propria pelle. Il Cesena, sostenuto dal calore dei propri tifosi, parte coi favori dei pronostici ma non può sottovalutare la compagine veneta che, allo stesso tempo, punta a superare il turno come confermato da Niko Kirwan alla vigilia della diretta Cesena Padova “Ce la possiamo giocare. Saremo al Manuzzi, in un ambiente caloroso, ma se manteniamo il nostro piano di gioco possiamo battere tutti. Fisicamente sarà un bel test, ma sono fiducioso”. .

Diretta/ Conegliano Milano (risultato finale 3-2): Pantere imbattibili, 6° trofeo! (Coppa Italia volley 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA CESENA PADOVA IN STREAMING VIDEO TV

Dunque, ci siamo quasi per la diretta Cesena Padova di oggi, con in palio il passaggio del turno in Coppa Italia. Cesena Padova non sarà trasmessa in diretta tv né in streaming. Mediaset ha confermato i diritti tv per la Coppa Italia 2024/25, ma la copertura inizierà solo dai 32esimi di finale, a partire dal prossimo agosto 2024. Pertanto, il match di oggi non sarà visibile su alcuna piattaforma televisiva o di streaming. Gli aggiornamenti sul risultato dovrebbero comunque essere disponibili attraverso i canali social ufficiali delle due squadre.

Diretta/ Milano Scandicci (risultato finale 3-2): Allianz al tie-break! (Coppa Italia 17 febbraio)

PROBABILI FORMAZIONI CESENA PADOVA IN STREAMING VIDEO TV

In attesa delle diretta Cesena Padova, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni, con le possibili scelte dei due allenatori. Quando manca poco al calcio di inizio all’Orogel Manuzzi di Cesena, scopriamo i possibili undici dei romagnoli e dei veneti. Possibile 3-5-2 per i padroni di casa in campo con Pisseri; Ceesay, Prestia, Mangraviti, Manetti; Berti, Calò, Bastoni; Antonucci; Ogunseye, Shpendi. 3-4-1-2, invece, per il Padova che dovrebbero scendere in campo con i seguenti undici: Fortin; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Villa; Crisetig, Varas, Kirwan; Capelli, Palombi; SpagnoliI.