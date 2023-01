Diretta/ Verona Cremonese streaming video e tv: tutto o niente al Bentegodi

DIRETTA VERONA CREMONESE: SI SALVI CHI PUO’

La diretta di Verona Cremonese, gara in programma lunedì 9 gennaio alle 18:30, si prepara a raccontare una sfida delicatissima in ottica salvezza. L’ultima della classe ospita la penultima in un vero e proprio scontro diretto che potrebbe risultare decisivo per il destino e le sorti delle squadre. Nemmeno a dirlo, le due compagini sono in chiara e netta difficoltà e a dimostrarlo sono i dati e i risultati infelici collezionati in questa stagione.

DIRETTA/ Udinese Verona Primavera (risultato finale 2-2): Centis ritrova il pari!

Il Verona, dodici sconfitte in sedici match, è la squadra più battuta fin qui con una sola vittoria che manca dal 4 settembre nel 2-1 inflitto alla Sampdoria, attualmente terzultima. Vittoria che per la Cremonese non è addirittura mai arrivata: ancora a zero la casellina “vittorie” per i ragazzi Massimo Alvini, capaci però di conquistare un punticino in più rispetto al Verona frutto dei sette pareggi che rendono la Cremonese, a pari passo con l’Udinese, la squadra che più volte ha riproposto il segno X in questa competizione. Anche se siamo solo a gennaio, gran parte della salvezza almeno mentalmente passa da questa sfida del Bentegodi.

Gianluca Vialli, l’omaggio della Cremonese/ Video: “Per sempre uno di noi”

VERONA CREMONESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Cremonese si potrà vedere solamente attraverso DAZN. Bisognerà sottoscrivere un abbonamento all’emittente detentrice dei diritti dell’intero campionato di Serie A, dalla prima all’ultima giornata. Con DAZN, è possibile abbonarsi scegliendo tra l’abbonamento Standard e Plus con l’unica differenza relativa alla possibilità di registrare un dispositivo in più e fruire della visione in contemporanea su due reti internet domestiche anziché una sola.

Per quanto la visione della diretta Verona Cremonese in streaming video si potrà fruire dell’evento attraverso un qualsiasi dispositivo tra cui computer, smartphone e tablet ma anche sulla televisione, aggiungendo “Zona Dazn” al proprio abbonamento Dazn in abbinamento con Sky oppure dotandosi di una chiavetta per la trasmissione da dispositivo mobile a tv come Google Chromecast o Amazon FireStick.

CALCIOMERCATO CREMONESE NEWS/ Niente da fare per Shomurodov, virata su Bonazzoli

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CREMONESE

Le probabili formazioni della diretta Verona Cremonese vedono i padroni di casa fare probabilmente a meno di Lasagna, da verificare il suo recupero. Partiamo però tra i pali con Montipò in porta, 3-4-2-1 con Gunter, Hien e Ceccherini in difesa. Lazovic a destra e Doig a sinistra sono le due frecce scaligere con Sulemana avanti nei ballottaggi per ricoprire il ruolo di centrocampista insieme a Veloso. Tameze e Verdi sulla trequarti supporteranno Djuric, in gol nel pareggio di Torino contro i granata del suo quasi omonimo Juric.

Per la Cremonese sarà 4-3-2-1 con Carnesecchi portiere, Sernicola terzino destra, Valeri a sinistra e il duo Bianchetti-Lochoshvili. Assente Meitè per squalifica, toccherà a Milanese occuperà il centrocampo con Castagnetti e Pickel. Il numero dieci Buonaiuto e Okereke saranno i trequartisti alle spalle di Dessers, centravanti a secco dal 16 ottobre nella sfida contro lo Spezia terminata 2-2 al Picco.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Verona Cremonese, secondo Snai, sorridono al Verona quotata a 2.05. Il pareggio è dato a 3.35 mentre più alta ancora la vittoria della Cremonese con la quota a 3.75. Ci si aspetta secondo i bookmakers una sfida tra difese deboli e attacchi spregiudicati che testimoniano la scelta di quotare a 1.67 il Gol e a 1.83 l’Over 2.5. Il pareggio per 1-1 è offerto a 6.5 mentre a 14 volte la posta in palio il risultato esatto 2-2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA