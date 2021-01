Diretta/ Verona Crotone (Serie A) streaming video DAZN: dubbi da sciogliere

DIRETTA VERONA CROTONE: ULTIMA SPIAGGIA PER STROPPA?

Verona Crotone, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, in programma domenica 10 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Dubbi da sciogliere da una parte e dall’altra: gli scaligeri sono desiderosi di scoprire quale ruolo potranno ricoprire in campionato, con 4 punti ottenuti nelle prime due partite del 2021. E’ chiaro che anche quest’anno la squadra di Juric potrà puntare alla parte sinistra della classifica, ci sarà però da mettere a punto qualcosa sul piano della maturità: punti persi come quelli a Torino nel girone dell’Epifania, con la vittoria sfumata nel finale per un errore difensivo, impediscono ai gialloblu di coltivare vere ambizioni europee.

Soffre ancora a fondo classifica il Crotone che col tris incassato in casa contro la Roma è rimasto staccato di 3 punti rispetto a Genoa, Torino e Parma. La difesa resta il più grande cruccio per la formazione allenata da Giovanni Stroppa, con 38 gol incassati quella dei calabresi è al momento la peggior retroguardia della massima serie.

DIRETTA VERONA CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Crotone sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CROTONE

Le probabili formazioni di Verona Crotone, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Juric con un 3-4-2-1: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Gli ospiti guidati in panchina da Giovanni Stroppa schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Rispoli, S. Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Verona e Crotone, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.75, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.60.



