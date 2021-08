DIRETTA/ Verona Empoli Primavera video streaming tv: l’arbitro è William Villa

DIRETTA VERONA EMPOLI PRIMAVERA: L’ARBITRO

Quest’oggi la diretta di Verona Empoli primavera è stata affidata all’arbitro della sezione aia di Rimini William Villa, che pure sarà chiamato in campo con gli assistenti Regattieri e Tagliaferri. Fissando dunque la nostra attenzione sul primo direttore di gara, scopriamo che per Villa la sfida di quest’oggi è anche la prima direzione della nuova stagione calcistica 2021-22: nella precedente pure Villa a collezionato 18 presenze non arbitrando però mai nel primo campionato giovanile.

Ampliando la nostra analisi vediamo che nella sua carriera il fischietto romagnolo ha già diretto il Verona primavera in ben due occasioni, entrambi risalenti alla stagione 2020-21 della Primavera 2A: non vi sono invece testa a testa segnati con l’Empoli primavera. (agg Michela Colombo)

DIRETTA VERONA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Empoli Primavera sarà garantita da Sportitalia, che è la casa del Campionato Primavera 1, sul proprio canale SI Live 24 in chiaro per tutti, oppure sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile tramite il sito internet www.sportitalia.com oppure l’app di Sportitalia.

CAMPIONI FAVORITI!

Verona Empoli, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 15.00 presso l’Antistadio Guido Tavellin, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Il Verona torna in categoria dopo la vittoria nel campionato Primavera 2, la formazione allenata da Nicola Corrent ha vissuto un cammino brillante nobilitato anche dalla finale sfiorata in Coppa Italia Primavera, persa solo ai supplementari nella semifinale contro la Lazio. La verifica in categoria superiore sarà importante e si parte subito con un match difficile.

L’Empoli è stato la grande sorpresa del finale della scorsa stagione: sesti nella regular season, i toscani sono stati inarrestabili nei play off e battendo le favorite Juventus, Inter e Atalanta si sono presi il tricolore. Una grande soddisfazione abbinata alla promozione della prima squadra in Serie A: il tecnico Antonio Buscè rilancia con l’obiettivo del club azzurro che resta quello di lanciare giovani in orbita prima squadra.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Verona Empoli Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Patuzzo, Bernardi, Grassi, Diaby, Squarzoni, Brandi, Florio, Schirone, Dentale, Pierobon, Cazzadori. Risponderà l’Empoli allenato da Antonio Buscè con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Hvalic, Morelli, Mauro, Rossi, Guarino, Indragoli, Ignacchiti, Toccafondi, Magazzù, Baldanzi, Fazzini.



