Diretta/ Verona Hoffenheim streaming video tv: sfida da Bundesliga (Amichevole)

DIRETTA VERONA HOFFENHEIM: VENETI FAVORITI!

Verona Hoffenheim, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 15.30 presso la Prezero Arena di Sinsheim sarà una sfida amichevole tra la formazione scaligera e quella tedesca. Gli scaligeri alzano il livello degli impegni estivi dopo la vittoria nel derby contro la Virtus Verona, formazione impegnata nel campionato di Serie C, un successo di misura che ora andrà testato contro un Hoffenheim che ha a sua volta pareggiato 2-2 contro un’altra formazione italiana, la Salernitana.

Il Verona sta affrontando grossi stravolgimenti sul mercato, anche Simeone sembra lontano dalla conferma con un possibile passaggio al Napoli. In attesa dei sostituti, gli scaligeri proveranno a testare alcuni giovani, per capire quali potranno essere i presupposti per confermare gli ottimi campionati delle ultime stagioni in cui i gialloblu hanno costantemente veleggiato a ridosso delle posizioni che valgono la qualificazione europea.

DIRETTA VERONA HOFFENHEIM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Hoffenheim non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società scaligera, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Verona Hoffenheim. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che il Verona mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA HOFFENHEIM

Le probabili formazioni della diretta Verona Hoffenheim, amichevole che andrà in scena alla Prezero Arena di Sinsheim. Per il Verona, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipó, Retsos, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic, Barak, Henry, Lasagna. Risponderà l’Hoffenheim allenato da André Breitenreiter con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Baumann, Posch, Vogt, Hubner, Kadarabek, Rudy, Promel, Bruun Larsen, Skov, Dabbur, Kramaric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Hoffenheim, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Hoffenheim, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

