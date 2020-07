Diretta Verona Inter/ Streaming video tv: Conte per il riscatto immediato (Serie A)

Verona Inter, che è in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi, va in scena per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: anzi, si conclude qui il turno perché si gioca alle ore 21:45 di giovedì 9 luglio. Per i nerazzurri è la partita del possibile riscatto: perdendo incredibilmente contro il Bologna, in casa e venendo rimontata dopo aver sbagliato un rigore, la squadra di Antonio Conte si è staccata dalla Juventus e dalla Lazio avendo sul collo il fiato dell’Atalanta, che potrebbe portare via il terzo posto. Il rischio è quello di un altro campionato chiuso in quarta posizione, naturalmente con ben altri esiti in campo ma certamente con la delusione per non aver saputo tenere il passo, anche se lo scudetto sarebbe ancora possibile.

Il Verona dal canto suo può ancora sognare la qualificazione in Europa, ma dopo il lockdown è andato incontro ad alcuni risultati negativi: tra questi la sconfitta di Brescia maturata domenica, che ha lasciato l’Hellas indietro rispetto a quello che sarebbe comunque un grande sogno. Sarà allora interessante vedere quello che succederà nella diretta di Verona Inter; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco vediamo in che modo i due allenatori le potrebbero disporre, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Inter verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento dunque su questa emittente e ovviamente la visione sarà riservata ai soli clienti, i quali come sempre – in assenza di un televisore – potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

La speranza di Ivan Juric è quella di riavere Sofyan Amrabat per Verona Inter: il marocchino corre per recuperare, in caso contrario sarebbe eventualmente confermato Verre a fare coppia con Miguel Veloso nella zona mediana del campo, con Faraoni e Lazovic che correrebbero sulle corsie laterali come al solito. Rientra dalla squalifica Pessina, che dovrebbe riprendersi il posto da trequartista con Zaccagni – ma Borini resta in preallarme; spazio poi a Di Carmine che è favorito su Stepinski come prima punta, in difesa da verificare le condizioni di Kumbulla che potrebbe lasciare il posto a Dawidowicz o Empereur, Silvestri sarà il portiere mentre Rrahmani e Gunter completano il reparto.

Inter senza Alessandro Bastoni e D’Ambrosio, ma con il rientro di Skriniar: lo slovacco si posiziona davanti ad Handanovic completando la difesa con Godin e De Vrij, Conte spera di ritrovare Barella che andrebbe a fare il centrale di centrocampo al fianco di Brozovic, mentre possono cambiare gli esterni con Ashley Young eventualmente dirottato a destra favorendo l’inserimento di Biraghi a sinistra, con questa soluzione ovviamente andrà in panchina Candreva. Eriksen sarà ancora una volta il trequartista della squadra, davanti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono insidiati da Alexis Sanchez ma dovrebbero comunque avere la meglio.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Verona Inter indicando nella squadra nerazzurra la chiara favorita: il segno 2 per la vittoria esterna vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,87 volte quanto avrete messo sul piatto, contro il valore di 4,00 che accompagna il segno 1 per il successo interno degli scaligeri. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso la vostra vincita ammonterebbe a 3,65 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA