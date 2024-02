Diretta/ Verona Juventus Primavera streaming video e tv. Rincorsa bianconera (24 febbraio 2024)

Verona Juventus Primavera, in diretta sabato 24 febbraio 2024 alle ore 11.00 presso il Sinergy Stadium di Verona, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1. In una stagione fin qui costellata da molti alti e bassi, la Juventus continua a rincorrere la sesta posizione e la possibilità di partecipare ai play off, al momento lontana 5 lunghezze dopo l’ultima vittoria bianconera contro la Sampdoria.

Prosegue invece un momento poco brillante per il Verona, sconfitto sul campo del Sassuolo nell’ultimo impegno disputato. La formazione scaligera non vince da cinque partite consecutive in campionato, con due soli punti raccolti in questo segmento. Una frenata che ha fatto seguito a quello che era stato un ottimo momento per i gialloblu, con una serie di quattro vittorie consecutive a cavallo di Natale.

VERONA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Juventus Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Juventus, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Toniolo; Nwanege, Calabrese, Corradi; Patanè, Dalla Riva, D’Agostino, Cisse, Rigo; Pavanati; Diao. Risponderà la Juventus allenata da Paolo Montero con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Vinarcik, Domanico, Firman, Ripani, Martinez, Bassino, Turco, Ngana, Di Biase, Anghelè, Vacca.

VERONA JUVENTUS PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Juventus Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Juventus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











