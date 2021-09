Diretta/ Verona Lecce (Primavera) streaming video tv: occhio agli scaligeri

DIRETTA VERONA LECCE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Verona Lecce, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 11.00 presso l’Antistadio Guido Tavellin, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Occhio agli scaligeri che pur da matricole del campionato hanno iniziato in maniera brillante il loro cammino: vittoria all’esordio contro i campioni d’Italia in carica dell’Empoli e pareggio contro la Spal, 0-0 su un campo sempre molto difficile. La squadra di Nicola Corrent già nel campionato Primavera 2 aveva comunque dimostrato grande competitività, arrivando anche a sfiorare l’accesso in finale di Coppa Italia.

Anche il Lecce è una formazione neopromossa nel torneo Primavera, i salentini hanno iniziato con due pareggi con identico punteggio: 1-1 all’esordio sul campo del Cagliari, 1-1 anche dopo la sosta alla prima in casa contro il Bologna, rimontato grazie a un gol di Burnete. Partita da tenere d’occhio perché chi riuscirà a uscire vincitrice dal confronto potrebbe proporsi con buone credenziali per il ruolo di outsider in questa stagione, anche se ovviamente la priorità è fare punti per la salvezza.

DIRETTA VERONA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Lecce Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Verona Lecce Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rigon; Saio, Nador, Peda; D’Andrea, Simonetta, Orfei, Roda; Borsoi, Pinotti, Sperti. Risponderà il Lecce allenato da Vito Grieco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Ciucci, Dreier, Basic, Macrì; Lemmens, Salomaa, Mommo; Canellas, Burnete, Vulturar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Antistatico Guido Tavellin, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



