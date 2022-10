Diretta/ Verona Milan streaming video tv: esordio per Bocchetti (Serie A)

DIRETTA VERONA MILAN: ANTICHI INCUBI PER PIOLI…

Verona Milan, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la 1o^ giornata del campionato di Serie A. Esordio per Sasà Bocchetti sulla panchina del Verona. Le ultime 2 sconfitte contro Udinese e Salernitana sono state fatali a Cioffi, gli scaligeri sono terzultimi in classifica e cercano il cambio di passo per non ritrovarsi immediatamente invischiati negli affanni della lotta per non retrocedere.

Probabili formazioni Verona Milan/ Diretta tv: giocherà Giroud oppure Rebic?

Il Milan arriva dalla delusione in Champions League contro il Chelsea in una partita in cui le polemiche arbitrali sono state molte. In campionato però i rossoneri hanno battuto 2-0 la Juventus e restano terzi assieme a Udinese e Lazio, alla rincorsa del Napoli capolista e dell’Atalanta seconda. L’8 maggio scorso il Milan ha vinto 1-3 l’ultimo precedente disputato al “Bentegodi”, tappa fondamentale per lo Scudetto. Il Verona non batte i rossoneri in casa dal rotondo 3-0 del 17 dicembre 2017.

Probabili formazioni Verona Milan/ Quote, Kalulu ancora terzino destro? (Serie A)

COME VEDERE LA PARTITA VERONA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Verona Milan non sarà una di quelle che per questa 10^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Verona Milan sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta/ Roma Verona Primavera (risultato finale 1-0): gran gol di Cassano!

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Verona Milan, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Salvatore Bocchetti schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

VERONA MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA