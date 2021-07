Diretta/ Verona Modena (amichevole) streaming video e tv. In cerca di risposte

DIRETTA VERONA MODENA: DIFRA vs TESSER!

Verona Modena, in diretta giovedì 29 luglio 2021 alle ore 17.00 presso lo Sporting Center “Paradiso” di Peschiera, sarà una sfida amichevole nella preparazione precampionato di entrambe le formazioni. Verona al suo terzo campionato consecutivo di Serie A, dopo le due brillanti salvezze con Juric in panchina, aprendo ora il ciclo di Eusebio Di Francesco. Il Modena affronterà il campionato di Serie C con buone ambizioni: gli emiliani sono reduci da un test contro il Milan che si è rivelato durissimo nel primo tempo, con 5 gol subiti, ma poi la porta dei canarini è rimasta inviolata.

Per il tecnico Attilio Tesser tante cose da mettere a punto, dall’altra parte il Verona ha pareggiato nel test contro la Virtus, altra squadra cittadina impegnata nel campionato di Serie C. Per Di Francesco ci sarà molto da fare considerando il cambio di mentalità che il tecnico vuole cercare di imporre ai gialloblu, un calcio più offensivo rispetto a quello di grande efficacia difensiva di Juric: una rivoluzione che si spera per gli scaligeri sia altrettanto redditizia in termini di punti in classifica.

DIRETTA VERONA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Verona Virtus Verona, che non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; la sfida sarà però trasmessa in diretta streaming video sulla pagina ufficiale Facebook Hellas Verona FC, e in live streaming sul sito hellasverona.it, potrà essere seguita localmente, sempre in diretta, su TVQUI canale 19 del digitale terrestre nel territorio di Modena e provincia.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MODENA

Le probabili formazioni di Verona Modena, match che andrà in scena presso lo Sporting Center “Paradiso” di Peschiera. Il Verona guidato in panchina da Eusebio Di Francesco scenderà in campo con questo undici titolare schierato con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Pandur; Magnani, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Veloso, Lazovic; Cancellieri, Zaccagni; Kalinic. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser, disposto con un 4-3-1-2 con questo undici titolare: Gagno; Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti; Scarsella, Gerli, Di Paola; Mosti; Marotta, Ogunseye.

