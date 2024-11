DIRETTA VERONA MONZA PRIMAVERA: SI LOTTA PER LA SALVEZZA

Il comune obiettivo di migliorare la classifica caratterizzerà la diretta Verona Monza Primavera, che ci attende con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 9 novembre 2024, nel contesto dell’undicesima giornata del Campionato Primavera 1. In effetti la situazione è critica soprattutto per i padroni di casa gialloblù, che arrivano alla diretta Verona Monza Primavera con soli 9 punti in classifica e reduci dal brutto ko sul campo del Milan nella scorsa giornata, con la vittoria che manca dal 16 settembre scorso ai giovani scaligeri.

Gli ospiti del Monza Primavera stanno un pochino meglio ma di certo non si possono rilassare, con 11 punti al loro attivo in classifica. Settimana scorsa i brianzoli sono stati protagonisti di una partita divertente, che tuttavia è terminata con una sconfitta per 2-3 contro l’Inter. In precedenza tuttavia c’erano stati cinque risultati utili e quindi l’obiettivo è quello di tornare immediatamente a fare bene: che cosa ci dirà la diretta Verona Monza Primavera?

VERONA MONZA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Per chi non si recasse oggi pomeriggio al campo per seguire dal vivo l’incontro, naturalmente bisogna tenere presente che anche la diretta Verona Monza Primavera in tv sarà visibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, come per ogni match del torneo, tutti coperti grazie al sito Internet e alla app di Sportitalia anche per quanto riguarda il servizio della diretta streaming video Verona Monza Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MONZA PRIMAVERA

Possiamo adesso analizzare le probabili formazioni per la diretta Verona Monza Primavera. I padroni di casa devono fare i conti con la squalifica di Dalla Riva, possiamo ipotizzare il modulo 3-5-2 di mister Paolo Sammarco con Popovic, Fagoni e Nwanege nella difesa a tre davanti a Zouaghi; a centrocampo potrebbe essere Devoti ad affiancare Scharner e Pavanati, con Agbonifo a destra e De Battisti a sinistra, infine Monticelli e Vermesan potrebbero essere i due attaccanti titolari del Verona Primavera.

Anche Oscar Brevi dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 per quanto riguarda il Monza Primavera, provando a indicare i possibili undici titolari citiamo Ciardi in porta e la difesa a tre composta da Postiglione, Azarovs e Domanico; Lupinetti a destra e De Bonis a sinistra dovrebbero essere due esterni del folto centrocampo a cinque con Berretta perno centrale e le mezzali Arthur Miani e Colombo, infine spazio a Zanaboni e Longhi nella coppia d’attacco del Monza Primavera.