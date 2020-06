Diretta Verona Napoli/ Streaming video DAZN: Gattuso “presenta” la Coppa (Serie A)

Verona Napoli, che verrà diretta dal signor Pasqua, è valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 e si gioca alle ore 21:45 di martedì 23 giugno. Allo stadio Bentegodi troviamo due squadre che hanno già riassaggiato l’atmosfera del campo alla ripartenza post lockdown: grande protagonista ovviamente il Napoli, che mercoledì ha conquistato la Coppa Italia battendo la Juventus e, di fatto, ha centrato il primo obiettivo che rappresentava la qualificazione in Europa League. Adesso, a mente libera e con un progetto tecnico che Gennaro Gattuso ha realmente reso solido e convincente, si può puntare al miracolo: provare a scavalcare Roma e Atalanta e prendersi la qualificazione in Champions League, i cui ottavi contro il Barcellona saranno poi completati in agosto. Partita male, la stagione del Napoli può diventare trionfale; così anche quella del Verona, che per qualificarsi alle coppe europee deve necessariamente scavalcare gli azzurri in classifica: per Ivan Juric sarebbe un traguardo strepitoso che potrebbe aprirgli le porte di una big, ma anche se il sesto posto non dovesse arrivare il campionato dell’Hellas resterebbe di altissimo livello. Aspettiamo allora che la diretta di Verona Napoli prenda il via; nel frattempo possiamo valutare alcune delle scelte da parte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Napoli potrebbe essere trasmessa sul decoder satellitare di Sky: al numero 209 trovate il canale DAZN1, che da questa stagione è stato aperto (senza costi aggiuntivi) anche agli abbonati del pacchetto sul satellite. I clienti DAZN ovviamente avranno la possibilità alternativa, vale a dire quella di seguire le immagini della partita di Serie A in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

Nel 3-4-2-1 di Juric, per Verona Napoli, l’osservato speciale è ovviamente Rrahmani che ha già firmato per i partenopei: il kosovaro si piazza sul centrodestra in una difesa comandata come sempre da Kumbulla, con Gunter che completa la linea e Silvestri tra i pali. L’allenatore croato cambia pochissimo rispetto al solito, praticamente nulla: sulle fasce in qualità di laterali di spinta vedremo ancora Faraoni e Lazovic, in mezzo al campo il playmaking di Miguel Veloso si sposa alla perfezione con le qualità di interditore di Sofyan Amrabat, che il Napoli avrebbe voluto ma che gli è stato soffiato. Pessina e Zaccagni rappresenteranno i due trequartisti a supporto dell’attaccante, che potrebbe essere Di Carmine. Il Napoli ritrova Ospina e Manolas: entrambi possono essere titolari al Bentegodi, completando così una difesa che avrà in mezzo Koulibaly e sugli esterni Di Lorenzo e uno tra Hysaj e Mario Rui. A centrocampo potrebbe essere titolare Allan, ma se la gioca anche Elmas: possono accomodarsi in panchina Fabian Ruiz e Demme per naturale turnover, mentre Zielinski è quasi un intoccabile e dunque dovrebbe giocare. Possibile riposo anche per Mertens nel tridente offensivo: qualora fosse così il centravanti sarebbe Milik, ballottaggio tra Callejon e Politano a destra con Lorenzo Insigne che invece viaggia verso l’ennesima maglia da titolare perché Lozano sembra ormai fuori dal progetto.

QUOTE E PRONOSTICO

Partenopei ovviamente favoriti dal pronostico su Verona Napoli, sancito anche dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 per la vittoria esterna vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,97 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 3,70 che accompagna il segno 1 per il successo dell’Hellas, comunque non troppo lontano nelle previsioni. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, porterebbe in dote una vincita corrispondente a 3,65 volte la giocata con questo bookmaker.



