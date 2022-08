DIRETTA/ Verona Napoli video streaming tv: totale equilibrio nei match al Bentegodi

DIRETTA VERONA NAPOLI: I TESTA A TESTA

Quali sono i precedenti della diretta di Verona Napoli disputati al Marc’Antonio Bentegodi? Le due squadre si sono trovate di fronte per 29 volte col bilancio che parla di 11 vittorie a testa e 7 pareggi. Nella scorsa stagione, quando il calendario diceva 13 marzo 2022, il match terminò col risultato finale di 1-2. Gli ospiti erano andati avanti al minuto 14 con una rete di Osimhen e raddoppiavano con lo stesso nigeriano al minuto 71. Subito dopo Faraoni riapriva la partita, riportando in vita i demoni di quel suo gol che l’anno prima aveva tolto alla squadra campana la qualificazione in Champions League.

Di certo però il rosso, per doppia ammonizione, a Ceccherini al minuto 83 complicava tremendamente le cose per una gara poi terminata 1-2. Nel finale fu espulso anche Faraoni. Gli scaligeri non vincono in casa contro questo avversario dal 3-1 del gennaio 2021, una gara aperta da una rete di Lozano con pareggio di Dimarco alla mezzora. Nella ripresa la decidevano Barak e Zaccagni. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

DIRETTA VERONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Napoli non sarà una di quelle che per questa 1^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

VERONA NAPOLI: VENETI SMANTELLATI E SFAVORITI!

Verona Napoli, in diretta lunedì 15 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Squadre rinnovate che partono ovviamente con obiettivi diversi. Il Verona ha vissuto un’estate agitata, col tecnico Cioffi che sarebbe già stato messo in discussione dopo l’eliminazione subita in Coppa Italia per mano del Bari. Situazione da valutare con gli scaligeri che hanno già cambiato repentinamente l’anno scorso tecnico, passando dopo poche giornate da Di Francesco a Tudor.

Il Napoli è reduce proprio dal fresco acquisto del Cholito Simeone dal Verona: i partenopei stanno cercando di sistemare gli ultimi tasselli di mercato dopo un’estate di profondi cambiamenti, con veterani come Koulibaly, Lorenzo Insigne e Mertens che hanno lasciato la squadra. Il Napoli il 13 marzo scorso ha vinto 1-2 in casa del Verona, l’ultima vittoria degli scaligeri in casa contro i partenopei risale al 24 gennaio 2021, 3-1 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Verona Napoli, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Napoli, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per l'amichevole. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l'eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











